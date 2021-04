Jueza rechaza desestimar las alegaciones de Amazon sobre contrato de defensa

Washington, 28 abr (EFE).- Una jueza dio este miércoles alas al intento de Amazon de hacerse con un contrato multimillonario del Departamento de Defensa de EE.UU., adjudicado a Microsoft en 2019, después de rechazar dos mociones para que desestimara las alegaciones de la empresa de Seattle (Washington).

La magistrada del Tribunal de Reclamaciones Federales, Patricia Campbell-Smith, echó atrás la petición del Gobierno y de Microsoft para que desestimara las objeciones de Amazon porque las había presentado demasiado tarde.

Según el diario The Wall Street Journal, la resolución de la jueza no fue hecha pública de inmediato, por lo que no queda claro si supone una derrota para el Departamento de Defensa.

Aun así, esta acción es importante porque abre la puerta a que continúe la batalla legal por el contrato de la llamada Empresa de Infraestructura Conjunta de Defensa (JEDI, en inglés) del Pentágono, valorado en 10.000 millones de dólares.

El Departamento de Defensa anunció a finales de octubre pasado su decisión de adjudicar a Microsoft ese contrato para almacenamiento de datos en la nube, en lugar de a Amazon.

Hasta ese entonces la principal favorita era la firma de Seattle, que acusó al Gobierno y concretamente al entonces presidente, Donald Trump, de haber tomado una decisión política y presentó una demanda judicial.

El proyecto del Departamento de Defensa tiene como objetivo sustituir los sistemas de almacenamiento propios por los de datos en la nube de gigantes tecnológicos, lo que permite acceder a la última tecnología y a servidores masivos.

Además del valor económico del contrato en sí, su importancia va aún más allá ya que este -el mayor de la historia del Pentágono en el ámbito tecnológico- es visto como pionero y al que pueden seguir otras agencias gubernamentales.

Ante la perspectiva de un largo litigio, en los últimos meses responsables del Pentágono han insinuado que podrían buscar otras opciones para conseguir servicios de almacenamiento en la nube.EFE