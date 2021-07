Julia Ducournau recibe la Palma de Oro de Cannes por 'Titane'

Cannes (Francia), 17 jul (EFE).- La francesa Julia Ducournau recibió hoy la Palma de Oro de la 74 edición del Festival de Cannes por su filme 'Titane' al final de la ceremonia de entrega de premios y de manos de Sharon Stone, después de que al inicio de la gala Spike Lee desvelara el galardón por error.

Con todo el auditorio en pie y una larguísima ovación, Ducournau, acompañada por los protagonistas de su filme, Agathe Rousselle y Vincent Lindon, no pudo contener las lágrimas al recoger la Palma.

'Gracias al jurado por destacar la diversidad y dejar entrar lo monstruoso', dijo en referencia a las críticas que dicen que sus dos filmes -este es el segundo tras 'Raw' (2016)- está atravesado por la monstruosidad.

En 'Titane', el filme más polémico y arriesgado de las veinticuatro películas en la competición de Cannes, cuenta la historia de Alexia (Rousselle), una joven sin ninguna empatía, asesina en serie y que mantiene relaciones sexuales con los coches. Hasta que en su vida entra un bombero (Lindon) y empieza un proceso de humanización.

'Agradezco que se reconozca la necesidad visceral de un mundo más inclusivo y más fluido', dijo en referencia a la libertad sexual de ser quien se quiera ser, como ocurre en la cinta.

Recordó que, cuando era pequeña y veía la ceremonia de clausura de Cannes, pensaba que todos los filmes premiados debían ser perfectos para tener el honor de estar en el escenario.

'Esta noche yo estoy aquí arriba y sé que mi filme no es perfecto', agregó.

Es la segunda Palma de Oro que recibe una película dirigida por una mujer después de la otorgada a Jane Campion en 1993 por 'The Piano', aunque en ese caso fue ex aequo con 'Farewell My Concubine', del chino Chen Kaige.

Ducournau recibió el premio al final de la gala de clausura de Cannes, aunque ya sabía que su filme era el ganador porque el presidente del jurado oficial, Spike Lee, se confundió cuando empezaba a anunciarse el palmarés.

Cuando tenía que dar paso al primer invitado para anunciar el primer premio -el de mejor interpretación masculina- Lee proclamó que la Palma de Oro era para 'Titane', ante el estupor de sus compañeros de jurado.

Melanie Laurent y Tahar Rahim, que estaban a su lado, comenzaron a explicarle en voz baja cómo era el orden de los premios, con la Palma de Oro en último lugar.

La ceremonia siguió adelante como si no hubiera pasado nada y cuando llegó el momento de anunciar, ya oficialmente, la Palma de Oro, Spike Lee se disculpó por su error inicial y dijo que siempre ha estado a favor de las segundas oportunidades.

Pero también en ese momento estuvo a punto de comunicar él que 'Titane' era la Palma de Oro, momento en el que la presentadora del acto, la actriz francesa Dora Tillier, corrió a parar al presidente del jurado.

Tillier hizo entrar en escena a Sharon Stone, que finalmente, con Spike Lee a su lado, anunció la Palma de Oro para 'Titane'. EFE

