Jumbo Visma cuenta con Dumoulin, Kruijswijk y Roglic para 'ganar el Tour'

Redacción deportes, 6 may (EFE).- Con el objetivo de ganar el Tour de Francia, el equipo Jumbo-Visma anuncia que seguirá contando con su tridente de gala para la cita prevista entre el 29 de agosto y 20 de septiembre, es decir, los neerlandeses Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk y el esloveno Primoz Roglic.

'Aún nada es definitivo, pero el gran objetivo del año es ir al Tour e intentar ganarlo. Solo espero que se puedan llevar a cabo los planes que la UCI ha puesto en práctica. Sería fantástico que pudiéramos correr y hacer todas las carreras programadas en el calendario. Para mí, esto es lo más importante', señaló Merijn Zeeman, director deportivo de Jumbo-Visma,

Aunque Dumoulin, que no compite desde el Dauphiné 2029, Kruijswijk y Roglic no se han estrenado en la temporada, el equipo cuenta con ellos junto a Tony Martin, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Laurens De Plus y Robert Gesink, una escuadra de gran potencial para el objetivo que persigue.

'Normalmente, no creo que cambie el equipo. Sin embargo, tendremos que ver cómo superan los corredores este período y si están listos para alcanzar su nivel más alto en el Tour'. EFE