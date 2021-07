Junta golpista birmana busca colaboración internacional contra la covid-19

Bangkok, 28 jul (EFE).- El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, busca colaboración internacional para lograr fondos y vacunas con el objetivo de combatir el brote de la covid-19 en el país, publica el miércoles la prensa oficialista.

El general golpista reclamó el martes durante una reunión oficial que los funcionarios comiencen las gestiones para solicitar parte de los fondos reservados por los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye a Birmania, para prevenir y controlar la peor ola en el país de la pandemia.

El jefe del Ejército birmano también requirió a los 'países amigos', entre ellos Rusia, la ayuda a modo de donación de vacunas y de desarrollo de la producción doméstica del fármaco contra la covid-19, recoge hoy el diario The Global New Light of Myanmar.

La semana pasada la embajada de China en Rangún informó de la llegada a Birmania de un cargamento de vacunas contra la covid-19 que forman parte de las dos millones de dosis comprometidas por el gigante asiático.

Los gobiernos de Pekín, que busca extender su influencia en el país, y Moscú, uno de los principales socios armamentísticos, son de los pocos países que mantienen intactos sus lazos con la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero mediante un golpe de Estado.

Al caos político y social provocado por el sublevamiento militar, se suman un fuerte rebrote de la pandemia vinculado a la variante delta del virus.

Las autoridades sanitarias registraron el martes 4.964 nuevos casos del virus y 338 muertos, lo que eleva el total a 279.119 infectados, incluidos 7.845 decesos, desde el inicio de la pandemia.

Grupos de médicos birmanos mantienen que las cifras oficiales no representan la calamitosa realidad del país, debido a la limitada capacidad para realizar pruebas para detectar infectados, el colapso del sistema sanitario y la profunda desconfianza de la población con el régimen castrense.

Tras casi seis meses del golpe de Estado, la junta militar no ha logrado controlar todo el país y las protestas en rechazo de los militares resisten a pesar de la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra los civiles.

Al menos 934 personas han perdido la vida a raíz de la violencia desatada por las autoridades contra la disidencia, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.

El Ejército justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y cuyos resultados fueron avalados por observadores internacionales. EFE

