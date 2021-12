Juristas evalúan el futuro de la educación superior tras la pandemia

Barranquilla (Colombia), 2 dic (EFE).- El desarrollo de las universidades tras la pandemia de la covid-19 y la calidad de la educación superior fue uno de los temas abordados durante el XXVII Congreso Mundial de Juristas, que se celebra en la ciudad colombiana de Barranquilla (norte).

Con la moderación de la exministra de Educación de Colombia y presidenta del Consejo Asesor de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Colombia, Cecilia María Vélez, expertos en el desempeño de las instituciones de educación superior expusieron sus puntos de vista sobre el impacto de la pandemia de la covid-19 en este sector.

PERTINENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La directora de Investigación y Análisis de UNESCO-IESALC, Victoria Galán, indicó que uno de los principales temas que se deben tener en cuenta al momento de diseñar los programas, es la pertinencia y la actualización para que se correspondan a las necesidades en el momento en que los estudiantes se conviertan en profesionales.

'Por lo pronto no son necesidades actuales, son las necesidades del mercado laboral para dentro de tres o cuatro años. No tiene sentido mirar qué está sucediendo hoy, sino que estará sucediendo en el futuro porque la respuesta a las acciones no es inmediata', anotó Galán.

'Esta crisis es la oportunidad de repensar la manera como está desarrollándose la educación superior porque debemos intentar no volver a los modelos tradicionales de antes de la pandemia', indicó la experta.

NUEVA MIRADA AL DESARROLLO HUMANO

Durante el panel el rector de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, José Consuegra Bolívar, destacó las acciones estatales para evitar que se detuviera la educación superior en medio de la pandemia e indicó que la 'nueva realidad exige una nueva mirada al desarrollo humano'.

'Desde las universidades tenemos que repensarnos en el marco del humanismo para que la juventud actual, que nace en medio de las tecnologías de la información y la comunicación, se siga consolidando los valores que nos hicieron humanos', agregó Bolívar

El vicerrector académico de la Universidad del Norte de Barranquilla, Joachim Hahn, opinó que para él fue una sorpresa que la crisis no ganara, 'porque los resultados académicos de los estudiantes revelan importantes y significativos avances con respecto al tiempo antes de la pandemia'.

Hahn destacó que la súbita exposición a la educación remota 'da la sensación' de que estuvo 'bien', pero es una señal de alerta porque no se sabe cómo se va 'a combinar lo remoto con lo presencial'.

'La pandemia retira velos que permite identificar el valor de la educación presencial en el pregrado y no hay una manera trabajar con los adolescentes si no es lo presencial', advirtió.

El XXVII Congreso Mundial de Juristas comenzó este jueves en Barranquilla, con más de un centenar de paneles sobre las cuestiones fundamentales que preocupan al mundo actual, y se celebrará hasta el viernes, con la asistencia del rey de España, Felipe VI, y autoridades y representantes de varios países. EFE

