Juristas exigen una investigación de las explosiones en Guinea Ecuatorial

Nairobi, 16 abr (EFE).- Juristas denunciaron este viernes la falta de 'transparencia' del Gobierno de Guinea Ecuatorial en la gestión de la crisis provocada por las explosiones ocurridas el pasado 7 de marzo en un cuartel militar de la ciudad de Bata y exigieron una investigación rigurosa de la tragedia.

'No se ha hecho prácticamente nada, no se está indemnizando a la gente, se dan sólo ayuditas, no se ha hecho una investigación seria con una comisión de jueces y fiscales que determine qué es lo que pasó realmente para depurar responsabilidades', señaló hoy a Efe vía telefónica desde la capital del país, Malabo, María Jesús Bikene Obiang, la presidenta de la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ).

En un comunicado publicado el pasado día 8, esta organización reclamó que las explosiones que sacudieron Bata sean 'investigadas por la Fiscalía General de la República, como principal defensor de los intereses del Estado y, por ende, de la población'.

'Se produce una dejación de funciones si estos hechos no son perseguidos penalmente y de oficio', afirmaron los juristas.

Los últimos datos del Gobierno cifran en 105 a los muertos y 615 a los heridos, pero los testimonios recogidos en Bata por la ONG pro derechos humanos EG Justice y el número de cadáveres sacados de los escombros hacen pensar 'que la cantidad real de víctimas es mucho mayor', según apuntaban esta organización y Human Rights Watch en un comunicado conjunto publicado pocos días después de la catástrofe.

Durante las últimas semanas, el Gobierno ecuatoguineano ha distribuido varias tandas de ayudas económicas, sin especificar la suma exacta de dinero, para las familias reconocidas como víctimas de la catástrofe.

Asimismo, este miércoles el Ejecutivo adoptó el plan de respuesta humanitaria propuesto por la ONU, que incluye un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 10 millones de dólares -de los que ya cuentan con 1,69 millones- y así 'prestar asistencia urgente a 16.000 mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes afectados por la explosión', según un comunicado del Gobierno.

Sin embargo, 'no ha habido transparencia en el proceso de investigación de las familias afectadas ni en la gestión de las ayudas', denunció en una entrevista telefónica con Efe Tutu Alicante, director de EG Justice y vicepresidente de la CEJ.

Según el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema, el siniestro ocurrió por 'la negligencia y descuido de la unidad encargada del cuidado y protección de los depósitos de dinamita y explosivos anexos al de las municiones del cuartel militar', que se incendiaron por 'la quema de las fincas en sus cercanías por los vecinos'.

La Comisión consideró que el delito de 'imprudencia punible' sería 'el más obvio de los posiblemente cometidos' en las explosiones del Cuartel de la Unidad de Intervención Rápida de Enkoantoma y advierte de que delitos de 'prisión menor' como este tienen un plazo de prescripción de 15 años, mientras el tiempo se reduce a 10 cuando se trata de la reclamación de indemnizaciones.

Las ayudas económicas -que el Gobierno asegura que no son indemnizaciones- 'no cierran los posibles procedimientos por responsabilidad criminal y civil', aseguró la CEJ.

En este sentido, Alicante insistió en que las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas porque 'no se trata de un accidente fortuito, tal como se refiere ahora a él el Gobierno, sino que fue consecuencia de una negligencia'.

La CEJ ofrece asistencia legal a cualquier ciudadano que quiera reclamar una indemnización o denunciar las pérdidas humanas y materiales que ha sufrido.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por grupos pro derechos humanos uno de los países más represivos del mundo, debido a las acusaciones de detenciones y torturas de disidentes y a las denuncias de fraudes electorales.

El jefe del Estado, Teodoro Obiang, de 78 años, dirige el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo. EFE