Jurrell Casey considera que Titans lo trataron como 'un pedazo de basura'

Redacción Deportes (EE.UU.), 8 jun (EFE).- El tacle defensivo Jurrell Casey se convirtió en el último profesional de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que dijo sentirse discriminado en el momento en el que fue traspasado por su exequipo de los Titans de Tennessee a los Broncos de Denver.

Casey dijo el lunes que después de nueve temporadas con los Titans la manera en como se deshicieron de sus servicios fue el equivalente al de 'un pedazo de basura'.

El tackle defensivo discutió en traspaso en el podcast 'Double Coverage', que emiten los mellizos Devin McCourty y Jason McCourty, de los Patriots de Nueva Inglaterra. Casey es un excompañero de Jason McCourty con los Titans.

'La parte que es tan loca es que les das tanto. Especialmente cuando llegas a la agencia libre y tienes oportunidades de irte a otro lado. Especialmente el modo en que iban las cosas cuando estábamos, 2-14, 3-13', explicó Casey a Jason McCourty.

Casey dijo que 'esos fueron tiempos duros. Cuando tienes a un tipo leal y sientes que las cosas van en la dirección correcta y eres esa pieza central, no tienes opción más que soportarlo. Mi mentalidad fue aguantar y que mejoraran las cosas'.

'Para nosotros haber llegado a ese punto de mejorar y ser un enfoque principal de ello, y luego simplemente me descartan como basura, como si no hubiera sido uno de los componentes principales de eso... saliendo de una lesión en el año previo y jugando toda la temporada para ustedes', reivindicó Casey.

El defensivo dijo que 'siempre lo hice sin quejas, todo lo que deseaban de mí y me tiran como un pedazo de basura. Al final del día, ninguno de estos negocios es leal'.

Casey fue un cinco veces elegido al Pro Bowl durante su permanencia con los Titans, además de ser nombrado al segundo equipo All-Pro en el 2013 tras sumar 10,5 capturas.

En el 2017, Casey firmó con los Titans una extensión de contrato por cuatro años y 60 millones de dólares.

Los mejores días a los que se refiere Casey fueron puntualizados con un paseo mágico hasta el partido de Campeonato de la Conferencia Americana (AFC) la temporada pasada.

Desafortunadamente, no tendrá la posibilidad de construir sobre el éxito de esa campaña. los Titans limpiaron más de 11 millones de dólares contra el tope salarial traspasando a Casey a los Broncos por una selección de séptima ronda.

Casey dijo que entrenaba cuando recibió una llamada de su agente, informándole que los Titans lo ofrecerían a otros clubes. Dijo estar decepcionado de no escuchar la noticia del equipo.

'Fue un golpe al corazón porque yo hubiera pensado que uno de ellos me contactaría', confesó Casey. 'La parte que me dolió más fue que no recibí llamada como hasta 30 segundos antes de que se concretara el traspaso. Por tres o cuatro días, tuve momentos donde debí decirle a mi esposa que me diera unos minutos, y tuve muchas lágrimas que me brotaron al pensar el trato que recibía'.

Los Titans abren la temporada 2020 con una visita a Denver, donde se enfrentarán a Casey y los Broncos en el tradicional partido del 'Monday Night Football'.EFE