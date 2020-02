$!Justin Verlander y Carlos Correa muestran arrepentimiento, pero niegan uso de dispositivos

El campocorto puertorriqueño Carlos Correa y el veterano lanzador Justin Verlander mostraron este jueves su arrepentimiento por la implicación en el escándalo del robo de señales que su equipo de los Astros de Houston protagonizó en la temporada del 2017.

Pero a la vez negaron categóricamente que luego utilizasen dispositivos electrónicos bajo sus uniformes para recibir avisos sobre los lanzamientos que les iban a realizar los serpentineros rivales.

'No, no. Eso es mentira', exclamó Corra al comentar el asunto de las especulaciones sobre los dispositivos. 'Lo sabemos 100% como equipo. Y les puedo decir que si estoy mintiendo aquí, pierdo credibilidad. Ustedes me conocen. Quiero decir la verdad cada vez que hablo con ustedes. (Lo de los dispositivos) es falso. Nadie tenía nada puesto. ¿2018? Nada. ¿2019? Nada'.

Pese a desmentir las acusaciones en torno a los dispositivos, Correa sí expresó sumo remordimiento por el escándalo del robo de señales, revelado en una investigación de las Grandes Ligas dada a conocer el mes pasado por el comisionado de las mayores, Rob Manfred.

Dicho informe asegura que en la temporada regular del 2017, los Astros utilizaron medios electrónicos para descifrar las señas de los receptores contrarios y comunicarles a los bateadores del equipo de Houston que tipo de lanzamiento iban a recibir.