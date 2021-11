Juvenil de Barracas Central está con muerte cerebral por disparos de policías

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- Lucas González, de 17 años y jugador de la Sexta División de Barracas Central, club que está a un partido de ascender a la Liga argentina, está internado con muerte cerebral tras recibir disparos de efectivos policiales que lo persiguieron a bordo de un vehículo en Buenos Aires.

El club presidido por Matías Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia, publicó este jueves un comunicado en el que le transmiten a la familia 'todo el apoyo incondicional por el momento'.

'El club se pone a entera disposición de la familia para ayudar a entender lo sucedido', dice el texto.

Según detalló a Radio con Vos Cintia López, la madre del juvenil baleado, el futbolista de las inferiores de Barracas Central 'salió a entrenar al club Barracas con cuatro compañeros más', que 'iban a probarse porque en el club estaban buscando chicos'.

'Por lo que sabemos, los paró un auto con cuatro policías de civil. Uno de los padres de los chicos nos contó que ellos pensaron que los iban a asaltar, aceleraron y en ese trayecto le dispararon a mi hijo', agregó López.

'Lucas está mal, el daño es irreversible, los médicos ya no pueden hacer más nada, mi hijo está en manos de Dios. Lo único que me lo puede salvar es un milagro, es una criatura que todos los días se levanta temprano para ir a entrenar, vuelve, duerme una siesta y a la tarde va a la escuela, se cambió de turno para la noche para que pudiese ir a entrenar. La verdad es que me destrozaron la vida, quiero que esto no quede en la nada y que los que hicieron esto la paguen', añadió.

Los efectivos policiales aseguraron haber encontrado en el auto una réplica de un arma, pero la familia de González dijo que no es de los jóvenes y que fue 'plantada'.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Buenos Aires 'apartó preventivamente' este jueves a tres de los efectivos policiales que participaron de los hechos, ocurridos el miércoles en el barrio porteño de Barracas, y les inició un 'sumario interno'. EFE

