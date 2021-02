Juventud opositora exige un cambio en Venezuela y chavistas piden continuidad

Caracas, 12 feb (EFE).- Cientos de jóvenes que simpatizan con la oposición de Venezuela marcharon este viernes en Caracas en demanda de cambios políticos y para recordar 'a los caídos' en protestas antigubernamentales, una movilización que fue respondida con otra de los seguidores del presidente Nicolás Maduro, que ofrecieron una nueva muestra de respaldo al mandatario.

Los opositores se concentraron en una plaza del acomodado barrio capitalino de Chacao desde las 10.00 locales (14.00 GMT) en el marco de la celebración del Día de la Juventud, pero no fue hasta cerca del mediodía, cuando se unió a la manifestación el líder opositor Juan Guaidó, que comenzaron las actividades programadas.

'Ustedes tienen hoy la fuerza para cambiar el destino de este país, tienen la fuerza y la capacidad de decisión', dijo Guaidó en un breve discurso.

El opositor, quien dice mantenerse al frente del Parlamento, pese a que no se presentó a los comicios para renovar su cargo por considerar que no había condiciones, también instó a los jóvenes a manifestarse en las calles en exigencia de sus derechos, en un momento en el que, consideró, la 'dictadura' -en referencia al Gobierno de Maduro- 'no está fuerte'.

'No está fuerte una dictadura que está señalada por delitos de lesa humanidad. No está fuerte una dictadura que tiene que asesinar, masacrar, torturar, censurar y perseguir para mantenerse un día más en el poder', señaló.

Antes, una docena de dirigentes estudiantiles exigieron en sus discursos el fin de la acuciante crisis que atraviesa Venezuela, y que ya se prolonga un lustro.

Tras las declaraciones, cerca de 200 manifestantes marcharon hasta el punto en el que cayó muerto el joven Robert Redman el 12 de febrero de 2014, durante una protesta contra el Gobierno de Maduro.

'Necesitamos construir una ruta de protesta porque el país y la democracia se pelean. Hay que salir, hay que gritar, hay que acompañar a los estudiantes, debemos estar juntos', dijo megáfono en mano uno de los manifestantes.

A esta caminata, que terminó tras los honores a Redman, no acudió Guaidó ni alguno de los políticos opositores que acompañaron a los jóvenes durante la concentración.

'NO HAY QUE CAMBIAR NADA'

En paralelo a la manifestación opositora, varios miles de simpatizantes de Nicolás Maduro se concentraron en las cercanías del palacio presidencial de Miraflores para ofrecer un nuevo respaldo al presidente caribeño.

En la manifestación, pese a convocarse con motivo del Día de la Juventud, la mayoría de los asistentes eran pensionistas, empleados de empresas estatales o funcionarios gubernamentales.

Entre los escasos jóvenes que participaron, se encontraba Misael Marcano, quien dijo a Efe que le alegraba estar en la concentración en respaldo a Maduro.

Además, aseveró que el gobernante 'lo está haciendo muy bien' porque en Venezuela 'no hay que cambiar nada'.

'Sólo (cambiar a) nosotros mismos, tenemos que querernos entre nosotros', añadió el joven, que se considera un férreo defensor de Maduro.

Finalmente, el mandatario venezolano recibió a un grupo de sus simpatizantes en el palacio presidencial, donde condecoró a varios deportistas, estudiantes y dirigentes sociales. EFE