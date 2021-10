Juzgan en Alemania a centenario exguardia nazi como cómplice de 3.518 muertes

Berlín, 7 sep (EFE).- Un tribunal en la ciudad alemana de Brandenburg an der Havel juzga desde hoy a un centenario exguardia de las SS acusado de complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, cerca de Berlín.

El exguardia no quiso hacer comentarios sobre los hechos que se le imputan, señaló su abogado, Stefan Waterkamp, quien no obstante precisó que el hombre declarará mañana sobre su situación personal, siempre y cuando no tenga relación con las acusaciones, informan los medios.

El Fiscal Cyrill Klement se refirió durante la lectura de la acusación al asesinato sistemático de miles de prisioneros y de prácticas como fusilamientos en masa en recintos especiales, acciones de exterminio en cámaras de gas y muerte por debilitamiento y enfermedades.

'El acusado lo apoyó de manera consciente y deliberada, al menos con el meticuloso desempeño de la tarea de vigilancia como parte integral' de la maquinaria asesina, dijo.

La Audiencia Provincial de Neuruppin admitió a trámite la acusación presentada por la Fiscalía en febrero pasado contra el anciano por complicidad en los asesinatos de prisioneros entre enero de 1942 y febrero de 1945 durante su actividad como guardia del campo de concentración.

Thomas Walther, abogado de la parte civil, indicó que en el juicio participan 16 testigos, entre ellos siete supervivientes del campo de concentración y nueve familiares de víctimas, de los que el letrado representa a once.

'Es el último proceso para mis amigos, conocidos y seres queridos que fueron asesinados y en el que, espero, el último culpable será todavía condenado', dijo Leon Schwarzbaum, superviviente centenario del Holocausto.

Hasta enero del año que viene se han previsto otras 21 sesiones, en las que el acusado comparecerá ante el tribunal un máximo de tres horas al día.

Alrededor de 200.000 prisioneros estuvieron internados en el campo de concentración de Sachsenhausen, de los cuales unos 20.000 fueron asesinados. EFE

