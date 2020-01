Kaia Gerber y Josh 0'Connor, las imágenes más 'naturales' de Loewe

Madrid, 10 ene (EFE).- La modelo Kaia Gerber y el actor Josh O'Connor han entrado a formar parte del universo más natural de las próximas colecciones de Loewe. Rostros internacionales, jóvenes y frescos que llenan de actualidad y renovación la imagen de la firma.

La nueva publicación de ropa femenina Primavera Verano 2020 presenta a Fumiko Imano, la artista japonesa que utiliza el autorretrato como modo de expresión, y a Kaia Gerber en el Jardín de la Paz de Isamu Noguchi.

El escultor japonés-americano Isamu Noguchi creó el Jardín de la Paz, situado en la Maison de l’Unesco en París, a finales de los años 1950. Un entorno ideado para conseguir calma meditativa alejada de las distracciones, del ruido de la ciudad, que destaca por sus rasgos ceremoniales, esculturas de piedra y magnolios, bambús y ciruelos alineados en arreglos junto a los arroyos.

En las imágenes ideadas por Fumiko Imano aparecen ella, 'su hermana gemela', creada por ella misma, pues no hay existe tal hermana y Kaia Gerber y el posan con la nueva colección Primavera Verano Mujer 2020 con diseños que pretenden ser una escapada a la vida cotidiana, con peinados creados por Simone Mason típicos de la época en la que Noguchi construyó el jardín.

La publicación se presenta en un volumen encuadernado en tela, en una edición limitada de 1200 copias numeradas a mano. Originalidad y belleza a partes iguales donde no faltan los abrigos, los trends abotonados hasta el cuello y de líneas amplias y los vestidos con vaporosos y con transparencias.

Esta claro que la hija de Cindy Crawford es la modelo del momento, desfiles, portadas y ahora también una colección cápsula con Jimmy Choo, donde la joven ha rediseñado, junto a la directora creativa Sandra Choi, algunos de los clásicos de la firma que estarán a la venta en febrero.

Con el objetivo de enfocar la firma a un público más joven, Loewe ha fichado como embajador al actor británico Josh O'Connor, que ha participado en la película 'Only you' o en la popular serie 'The Crown', para ser imagen de su línea de ropa deportiva masculina inspirada en la naturaleza.

Loewe y Japón, un idilio para la próxima temporada

Fotografiado en un paraje entre sotos de bambú y cedros ancestrales de los valles del monte Fuji en Japón, el actor luce impermeables, camisas tipo polo, camisetas de algodón orgánico.

La firma presenta prendas en la lana vellón –compuesta de poliéster reciclado y algodón– en tonos tierra, mientras que colores brillantes como el morado o estampados multicolores se reflejan en pantalones, bermudas o parkas.

'Creo que Eye/LOEWE/Nature expresa la manera en que veo al hombre LOEWE: con una masculinidad bastante cotidiana, pero a la vez llena de sed por experimentar. En cierta manera es un hombre conservador, pero a la vez posee una faceta excéntrica’, ha dicho el director creativo Jonathan Anderson.

Ines de la Fressange ya tiene nueva colección con Uniqlo

Inés de la Fressange continúa con su alianza con el gigante asiático Uniqlo, para el que ha diseñado una nueva colección para la próxima primavera verano que estará disponible a partir del 23 de enero.

La modelo y diseñadora se ha inspirado en el París de los años 20, una colección para todo tipo de mujer con diseños versátiles y fáciles de llevar que rinden homenaje a todas las épocas.