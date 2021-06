Kalvin Phillips, el héroe al que moldeó Bielsa

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 13 jun (EFE).- Kalvin Phillips sorprendió a todo Wembley cuando nada más salir del descanso hizo un desmarque de ruptura para quebrar al medio campo croata y dejar frente al portero a Raheem Sterling. Un movimiento del 'box to box' que era el centrocampista inglés y al que moldeó Marcelo Bielsa para dejar de ser un jugador de Segunda división y convertirse en el héroe de Inglaterra.

Cuando Gareth Southgate llamó por primera vez a la selección a Phillips, este aún era jugador del Championship. Se convirtió en el primer futbolista del Leeds United en acudir a Inglaterra desde que lo hiciera Alan Smith en 2004. Esta evolución y desarrollo había sido posible gracias a la mano del 'Loco' Bielsa.

El entrenador argentino llegó al Leeds y en su primer día con Phillips, decidiendo la posición de cada jugador, le dio el dorsal número 4, el de uno de los centrales. 'Obviamente me sorprendió, porque pensaba que sería el 8 o algo así. Nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera jugar ahí' dijo Phillips en una entrevista con The Athletic.

'Tras aquella reunión me dijo que quería que jugara como centrocampista defensivo y que tendría que mejorar mucho en defensa y en el juego aéreo. Yo siempre me había visto como un 'Box to Box', un todoterreno', apuntó.

Bielsa comenzó a utilizarle como mediocentro e incluso a veces como central, explotando su físico y convirtiéndole en uno de los mejores jugadores de la competición. Tanto fue así que el Aston Villa, un equipo de Premier League ofreció más de 30 millones de libras por su compra. Le convenció Víctor Orta, el director deportivo del Leeds. 'Si te quieres ir, te vendo, pero si no quieres irte no te voy a vender', le dijo.

Phillips se quedó pese a que el equipo no había ascendido. Bielsa también se quedó. El proyecto tenía futuro. Y el tiempo le dio la razón. Una temporada después estaban en Premier League y Phillips, convertido en uno de los imprescindibles de Southgate, que no vive lejos de Leeds y se suele acercar a Elland Road a ver al equipo.

Con todos los ojos puestos en Kane, Mount y Foden como piezas que desencadenaran la victoria de Inglaterra ante Croacia, fue Kalvin Phillips, el hombre al que moldeó Bielsa, el que inclinó la balanza. EFE