Kaouther Adimi: 'En Francia vivimos violencia estatal contra los musulmanes'

Barcelona, 3 feb (EFE).- La escritora argelina afincada en Francia Kaouther Adimi ha opinado este miércoles, durante la presentación de su novela 'Piedras en el bolsillo', que en su país de adopción los musulmanes viven 'una violencia estatal muy potente, un gran racismo por parte de algunos ministros del Gobierno'.

En rueda de prensa telemática, acompañada por los editores de Libros del Asteroide y Periscopi, Luis Solano y Aniol Rafel, Adimi, que con 'Nuestras riquezas' ganó numerosos premios y fue finalista del Goncourt y el Médicis en 2017, ha lamentado esta situación y ha argumentado que lleva a una 'rabia' y una 'nostalgia negativa'.

En este momento en el que, además, no puede viajar a Argelia por la pandemia de coronavirus, dice sentirse 'atacada permanentemente como argelina y musulmana'.

Ha reconocido que le gusta vivir 'entre dos aguas', entre dos países, porque lo ve como una 'riqueza extraordinaria', pero dice, sentir 'rabia'.

'Me siento agredida en mi casa -argumenta- y pienso que si esto me ocurre a mí, siendo escritora, parisina y alguien con muchas posibilidades y medios, ¿qué debe ser para los menos afortunados? Ese es el gran fracaso de Francia hoy: haber hecho de mí alguien con rabia y con una nostalgia negativa, no vinculada a los buenos recuerdos'.

A pesar de ello, aconseja a quien pueda que 'sea extranjero durante un tiempo, porque no es un insulto, es una posibilidad de ver confrontado lo que significa ser distinto, ser otra cosa. No deja de ser el sueño de muchos europeos, el libre movimiento de personas'.

Más allá de estas aseveraciones, la novelista, que como todas las personas de su generación -es nacida en 1986- está marcada por la guerra civil de los años noventa, ha indicado que 'Piedras en el bolsillo' es un libro que escribió después de los atentados de París de noviembre de 2015 y por el que siente 'un gran afecto, aunque no haya tenido tanta repercusión como el otro'.

Novela tragicómica, sigue la peripecia de una joven argelina establecida en París, que debe volver a su país de origen para asistir a la boda de su hermana pequeña y ello le comporta un gran malestar porque continúa soltera y en su país el matrimonio es 'una verdadera presión social' para las mujeres.

Aunque pueda haber algún que otro toque autobiográfico, en su trama narrativa no lo hay, según ha aseverado, y ha agregado que quiso poner negro sobre blanco 'qué significa ser extranjero en una gran ciudad, sobretodo si la persona es argelina y el país es Francia'.

Las piedras a las que alude en el título son 'esos recuerdos, ese pasado y lo que comportan las expectativas del círculo familiar y de amigos, y de presión social y la dificultad de extraerse de ese nudo, de ese colectivo, para poder existir como individuo'.

Criada durante un largo conflicto bélico, Kaouther Adimi ha rememorado que, mientras que le sorprendió que en Francia tras los atentados de 2015 se cerraran escuelas y hubiera mucho debate sobre cómo explicar a los niños lo sucedido, en Argelia en esos años noventa 'nadie explicaba nada'.

'Cuando una guerra es civil, las familias se matan entre sí, había profesores que mataban a sus alumnos, algo que altera el ser humano y es muy difícil de explicar. A mi no me contaban nada, pero había voluntad por parte de los padres de protegernos del caos que era la vida cotidiana', ha apuntado.

La escuela, por ejemplo, 'nunca paró, por más drama que hubiera. Ir a la escuela era resistir y una mala nota era casi más importante a que cerca hubiera caído una bomba, porque era lo normal'.

Tras aquello, 'con un país entero destrozado, nunca ha habido un ejercicio de memoria' y 'todo es muy doloroso'.

A pesar de ello, 'sabemos que esa vida salvaje existió' y 'hay mucha gente que cree que no permitiremos que vuelva a suceder'.

Por otra parte, convencida de que la 'cultura es la mejor muralla contra el extremismo', Adimi ha afirmado que no se puede 'ceder ni un ápice a la extrema derecha, ni a los derechos de la mujer'.

Acostumbrada al toque de queda y al confinamiento en su infancia, ha indicado que de estos tiempos de pandemia lo peor es 'no poder viajar hasta Argelia', donde solía ir a menudo, a ver a sus padres.

Sobre sus proyectos, ha desvelado que ha coescrito un guion para una película que se estrenará el próximo año y está con una nueva novela. EFE