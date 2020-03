Karembeu: 'Lorenzo Sanz fue para mí como un padre'

Madrid, 26 mar (EFE).- Christian Karembeu, ex jugador francés del Real Madrid, afirmó este jueves a Efe que sentía mucho el fallecimiento de Lorenzo Sanz, el presidente que le fichó en 1997, a quien considera como 'un padre, que me ayudó desde su primera llamada para decir que quería ficharme'.

Karembeu relató la intrahistoria de su fichaje, que en su momento ocupó portadas en toda Europa. 'Estaba en la Eurocopa en 1996 convocado con la selección francesa.De repente, recibo una llamada de mi seleccionador, Aimé Jacquet. Me avisa y me dice que me pase urgentemente por su habitación. Sin más. Fui corriendo, no sabía qué me quería decir. Pensaba que me iba decir que era titular en el siguiente partido o algo así. De repente, el seleccionador me da el teléfono y me dice que tengo una llamada. Era Lorenzo Sanz, el presidente del Real Madrid, que quería ficharme. No me lo creía. Al principio creí que era una broma. Le dije que sí. Y mantuve mi palabra. Soy un hombre de palabra en la vida', subraya Karembeu.

'Fue un señor que siempre me apoyó, en todo momento. Pasé seis meses duros sin jugar en la Sampodoria, y el presidente me animaba, me transmitía calma y tranquilidad. Christian, hijo, no te preocupes, cumplirás tu sueño y jugarás en el Real Madrid. El señor Capello fichó jugadores de Italia, Panucci, Roberto Carlos, Seedorf.., se formó un equipazo. El quería ganar la Copa de Europa 32 años después. Formó un equipo que hizo de puente entre el gran Real Madrid de las seis Copas de Europa de toda la vida y el nuevo equipo que formamos y que ganamos la final con el gol de Mijatovic a la Juventus', apuntó Karembeu.

'Quiero mandar un abrazo a los madridistas, estamos pasando una situación dura en la vida, y a me gustaría también acordarme de la familia de Lorenzo Sanz, a quien recuerdo feliz con su Copa de Europa bajando del avión y entrando en la ciudad con miles de personas en las calles. Fue un momento hermoso e inolvidable para mí', apostilló Karembeu, quien ganó de futbolista un Mundial, una Eurocopa y una Copa Confederaciones con Francia; y dos Ligas de Campeones y una Intercontinental con el Real Madrid, entre otros títulos. EFE