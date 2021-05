Karl-Anthony Towns: 'Sería una farsa si Anthony Edwards no es rookie del año'

Redacción deportes, 11 may (EFE).- La estrella de los Minnesota Timberwolves, el pívot de origen dominicano Karl-Anthony Towns, declaró el martes a EFE que no hay ninguna duda que su compañero de equipo Anthony Edwards debe ganar el título de 'rookie' del año de la NBA y que si no los consigue, 'sería una farsa'.

Edwards, de 19 años de edad y el número 1 del 'draft' de 2020, es el principal aspirante al título junto con LaMelo Ball, de los Charlotte Hornets.

Aunque durante la primera parte de la temporada Ball fue el favorito para el título, su liderazgo quedó dañado tras una fractura de la muñeca, que mantuvo al base de 19 años sin jugar varias semanas, y la espectacular mejora de Edwards en la segunda mitad de la temporada.

Edwards también cuenta a su favor que se ha convertido en una sensación en las redes sociales no sólo por la espectacularidad de algunas de sus acciones en la cancha sino también por la naturalidad y sinceridad con la que contesta las preguntas de los periodistas.

Por todo ello, KATdijo hoy a EFE que no entiende porqué se pone en duda que Edwards, al que se conoce popularmente como Ant, se hará con el título de 'rookie' del año.

'Es importante para nosotros porque hemos visto el esfuerzo que ha puesto y sabemos que se lo merece. Sería una farsa si no lo consigue. No sé como se puede ni pensar que no lo obtendrá. Se lo merece. Desde cualquier aspecto', declaró a EFE el pívot de los Timberwolves.

Towns añadió que aunque Edwards nunca ha hablado del título de 'rookie' del año, el equipo está unido para que el alero nacido en Atlanta se haga con el galardón.

'Ant es una gran persona por no decir jugador. Nunca lo ha mencionado. Somos nosotros los que queremos que lo gane porque entendemos la importancia que tiene para su legado. Entendemos dónde va su carrera. Le vemos como alguien realmente especial, sin igual en esta liga', continuó.

'Yo personalmente quiero que lo gane más que nada. Se lo merece. Se lo ha trabajado. Es un increíble compañero y tiene las estadísticas hasta el punto que no debería ni estar en duda', explicó el pívot que en 2015 fue el número 1 del draft y en 2016 se hizo él mismo con el título de 'rookie' del año.

'Por lo que oigo en los medios, lo que se habla es de que posiblemente lo ganará. Y le he dicho que para mí la cuestión es si lo gana de forma unánime o no. El muchacho ha hecho de todo, especialmente en una temporada que no tuvo una liga de verano o pretemporada. Está haciendo todo esto a partir de la nada, que es lo más impresionante de lo que ha sido capaz de conseguir este año', terminó señalando KAT. EFE