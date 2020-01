Karolina Pliskova gana en Brisbane por tercera vez

Redacción deportes, 12 ene (EFE).- La checa Karolina Pliskova se hizo por tercera vez con el título en Brisbane al vencer en la final a la estadounidense Madison Keys, por 6-4, 4-6 y 7-5.

'Creo que siempre es difícil defender (el título), necesitas que pasen un montón de cosas', dijo Pliskova tras lograr por primera vez en su carrera repetir victoria en el mismo evento al año siguiente. El de este domingo hace el título 16 en la carrera de la checa, logrado en dos horas y siete minutos.

'Creo que no ha sido un torneo perfecto para mí. Quizás el pasado año jugué un poco mejor pero en este he luchado mucho más y he encontrado la manera de ganar partidos, lo que es importante', añadió tras batir a Keys en el primer duelo entre ambas.

'He derrotado a buenas jugadoras, lo que no es fácil, y no hay mejor comienzo que ganar un título al comienzo de la temporada', dijo.

Al ganar por tercera vez en Brisbane, Pliskova supera ya a la estadounidense Serena Williams y a la bielorrusa Victoria Azarenka, que se han hecho dos veces con el título en este torneo.

'Hubo unos cuantos puntos aquí y allí, y tuve varias oportunidades para romper al principio en el primer y segundo set y no las convertí', resumió Keys sobre su derrota, 'pero ha sido un partido muy competido'. EFE.