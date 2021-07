Kasper Hjulmand: 'Es imposible no estar motivado en un momento así'

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- El seleccionador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, destacó este viernes el 'ansia' que tienen los jugadores y el cuerpo técnico por disputar el partido contra la República Checa, de cuartos de final de la Eurocopa 2020, que afrontan con una gran motivación.

'Es imposible no estar motivado en una situación así. El fútbol de la selección une a todo un país. Hay ganas en todo el equipo, en todos los jugadores y en el seleccionador. La motivación viene de todos lados', dijo el preparador de Dinamarca, que tomó impulso en el torneo tras sus triunfos ante Rusia y Gales.

'Lo hacemos todo por el bien de toda Dinamarca. Tenemos dos sueños: ganar y emocionar', dijo en Baku el seleccionador danés en vísperas del partido contra los checos.

'Sentimos la energía de toda Dinamarca. De jóvenes y mayores. Proporciona motivación por todos lados', insistió Hjulmand, que ensalzó a su rival y a sus jugadores.

'Estamos felices de estar aquí y haber llegado a este momento. Esperamos ansiosos este partido. Respetamos a los checos. Tienen jugadores de talento. Se enfrentan dos equipos con buenos futbolistas, bien entrenados', indicó el seleccionador danés que ensalzó al goleador de la República Checa Patrik Schick. 'Es uno de los delanteros con más futuro', dijo el técnico danés.

'Somos dos equipos con varias cosas en común. En el espíritu de equipo, en el bloque y en la intensidad. La República Checa ha hecho buenos partidos', añadió Hjulmand.

El preparador de Dinamarca se mostró optimista y destacó las opciones de su selección de alcanzar las semifinales.

'Tenemos respuesta para las cosas que sucedan y para contrarrestar los argumentos checos. Sabemos explotar los defectos del rival. Creo que hemos estado bien en líneas generales, en ataque y en defensa', indicó.

'El calor influye, está claro y eso significa que tendremos que intensificar la presión en momentos. El ritmo debe subir y bajar. No deberíamos ser menos directos cuando tengamos el balón. Los cinco cambios se beneficiarán y no tenemos miedo de nuestros suplentes. Han demostrado que están preparados para entrar', apuntó Hjulmand que no desveló si contará con Yussuf Poulsen, que en los últimos días ha entrenado a otro ritmo que el resto de jugadores.

'Ahora todos están listos. Los médicos han dicho que todo está bien y todos quieren jugar', recordó. EFE