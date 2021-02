Katsikaris: 'Estoy muy orgulloso y creo mucho en este equipo'

Madrid, 12 feb (EFE).- Fotis Katsikaris, entrenador del Unicaja, se mostró 'muy orgulloso' de su equipo pese a la derrota en la prórroga ante al Barcelona que supuso su eliminación en la Copa del Rey y evitó hablar del algunas decisiones arbitrales polémicas porque, a su juicio, el protagonismo debe ser de sus jugadores, si bien dijo que la eliminatoria 'no merecía acabar así'.

'Estoy muy orgulloso porque creo mucho en este equipo y los jugadores han dado un paso de gigante' en cuanto a confianza, ya que venían de perder muchos partidos en los que se hundían en los finales de partido y hoy fueron capaces de remontar y forzar la prórroga frente a un rival de entidad que se puso ocho arriba en el último cuarto, dijo el técnico griego.

Consideró que llegaron 'muy bien preparados' al choque y que completaron un baloncesto 'espectacular' en el primer cuarto gracias a la defensa, concentración y control del rebote. 'El Barça es un gran equipo y reaccionó en el segundo cuarto y casi nos iguala al descanso con jugadores con una capacidad anotadora muy alta, que nos hicieron perder el ritmo y nuestra fluidez en ataque, donde cometimos errores evitables', resumió Katsikaris.

'Luego hemos hecho un tercer cuarto muy bueno y llegando al ultimo cuarto, cuando se ha ido ocho arriba, esos baches que no podíamos gestionar y en los que perdíamos la confianza no los tuvimos y estoy muy orgulloso porque creo mucho en et equipo y los jugadores han dado un paso de gigante en ese sentido', continuó.

Evitó centrar sus críticas en el arbitraje, que fue polémico al final con varias técnicas, que le costaron su descalificación, y decisiones muy protestadas por los malagueños, si bien aseguró que, a su juicio, en la última jugada del tiempo reglamentario no pitaron una falta 'clarísima' de Davies a Tim Abromaitis, 'al que le agarra la camiseta', lo que podría haber evitado la prórroga.

'Nuestro objetivo era hacer nuestro plan de partido y llegar a los últimos segundos con opciones y estoy muy contento del grupo, porque hemos llegado al final empatados y nos deben un tiro libre. Estoy muy contento y jodido por el resultado porque merecíamos ganar y tuvimos opciones ya que hemos jugado un partido muy bueno. Lástima que no hemos ganado, pero seguimos'.

Por último, alabó la exhibición ofensiva de un Dario Brizuela que acabó con 33 puntos. 'Hizo un partidazo, tiene un talento enorme y carácter y todo. Igual él no sabe evaluar su talento, pero es un jugadorazo y tengo plena confianza en él porque tiene un margen de mejora tremendo', finalizó Katsikaris. EFE