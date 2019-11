Keiko Fujimori niega haber conocido aportes de Odebrecht a su campaña

Lima, 11 nov (EFE).- La encarcelada líder opositora Keiko Fujimori negó este lunes haber conocido los aportes que la empresa brasileña Odebrecht hizo a su campaña presidencial de 2011, tal como declaró ante la Fiscalía el empresario Jorge Yoshiyama, uno de los principales colaboradores de esta investigación fiscal.

'Jamás recibí ni conocí ningún aporte de Odebrecht. Jaime Yoshiyama y los ejecutivos de esa empresa ya lo han confirmado. El mismo Jorge Yoshiyama confirmó que el aporte que le dio su tío provenía de empresarios nacionales', expresó Fujimori en sus redes sociales.

Ello en referencia a las declaraciones dadas el lunes pasado ante la Fiscalía por Jorge Yoshiyama, sobrino del exjefe de esa campaña, Jaime Yoshiyama, quien aseguró ante la fiscal Elvia Caro que su tío le dio el dinero aportado por Odebrechet (800.000 dólares, según una declaración anterior) para que lo transfiera a las cuentas del partido mediante falsos aportantes, para lo cual se valió de amigos.

LA FÓRMULA DE LOS FALSOS APORTANTES

En su testimonio, publicado el jueves pasado por el diario La República, Yoshiyama detalló que su pariente le informó que había hablado de ese tema con Keiko y esta le dijo: 'Jaime, por si acaso debemos afirmar que no hemos recibido ningún aporte de Odebrecht, hay que negar todo en relación a esta campaña y su relación con nosotros''.

Según detalló Jorge, su pariente le preguntó qué le había dicho a sus amigos, utilizados como falsos aportantes, y él le indicó que les dijo lo acordado con él: 'que era dinero de empresarios que no querían figurar'.

El sobrino de Jaime Yoshiyama agregó que su tío le respondió a ello: 'Ok, si te preguntan nuevamente, esa es la respuesta que hay que volver a dar'.

Yoshiyama también dijo que Fujimori mantuvo contacto con el ex juez supremo César Hinostroza, actualmente a la espera de ser extraditado desde España bajo la acusación de haber liderado una red de corrupción en la Judicatura peruana.

Ello con el fin de que Hinostroza resuelva la casación del caso que interpuso Fujimori ante la Corte Suprema y desestime la investigación contra ella y su esposo, el estadounidense Mark Vito, por un presunto lavado de activos.

En un audio publicado el año pasado por medios locales, Hinostroza hace referencia a una reunión con una 'señora K', que muchos identificaron con Keiko, pero esta y sus seguidores niegan que se trate de ella.

En ese sentido, Fujimori señaló este lunes que 'es falso que haya contactado alguna vez al juez Hinostroza'.

'Jamás lo he visitado, nunca lo he llamado, ni le he pedido favor alguno', agregó la líder opositora e hija del exmandatario Alberto Fujimori, también en prisión mientras cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

KEIKO ACUSA A FISCALES DE 'JUGADA SUCIA'

Keiko Fujimori acusó a los fiscales que investigan el caso Lava Jato en Perú de estar haciendo una 'jugada sucia' que impide o posterga la decisión de la justicia.

Ello en relación a que el jueves pasado que el diario La República hizo pública esta declaración de Yoshiyama ante la Fiscalía, estaba previsto que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, presentara ante el Pleno su ponencia sobre el hábeas corpus que busca la libertad de la política, pero ante la nueva información, este organismo estimó su postergación.

'Cada vez que la hora de la justicia está cerca, los fiscales hacen una jugada sucia que impide o posterga esa decisión. Y lo peor es que esto se ha normalizado y a nadie le sorprende', apuntó la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.

Asimismo, aseguró que el testigo Jorge Yoshiyama 'miente para darle gusto a los fiscales'.

La nueva fecha para que el Tribunal Constitucional analice el hábeas corpus en favor de la libertad de Keiko Fujimori, es el 19 de noviembre próximo. EFE