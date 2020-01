Keiko Fujimori pedirá a Gobiernos y organismos internacionales ver su caso

Lima, 28 ene (EFE).- La líder opositora peruana Keiko Fujimori, quien desde este martes cumplirá un nuevo pedido de prisión preventiva por 15 meses mientras es investigada por lavado de activos y otros delitos, pedirá 'a Gobiernos y organismos internacionales' que revisen su caso.

'Esto no es justicia, es ajusticiamiento y venganza política promovida por muchos intereses, por un Gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización', expresó Fujimori en un video que fue grabado para ser difundido en sus redes sociales en caso de que el magistrado Víctor Zúñiga dictara una nueva medida de prisión preventiva.

Minutos antes de la resolución, Fujimori ingresó a la sala de audiencias acompañada por su esposo, Mark Vito, y esperó a que el juez terminara la lectura del fallo, que empezó a primera hora de este martes.

El magistrado ordenó la aplicación inmediata de la medida por lo que Keiko Fujimori fue detenida por la policía judicial que esperaba la orden expresa del juez.

RESPUESTA POLÍTICA

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aseveró en este video grabado que 'romperá su silencio' y dará 'una respuesta política' a la que llamó 'persecución política', por lo que agregó que ha solicitado a su esposo, el ciudadano estadounidense Mark Vito, que presente su caso 'a Gobiernos extranjeros y organismos internacionales'.

Vito confirmó este anuncio en los exteriores de la sala penal, hasta donde llegó para acompañar a su esposa.

'Vamos a levantar nuestra voz ante la comunidad internacional, aquí hay una gran injusticia, Keiko nunca ha sido gobierno y ella nunca ha hecho obstrucción a la Justicia. No hay riesgo de fuga. Todos el mundo sabe como es ella, me hizo venir hasta aquí', apuntó Vito.

En la misma línea se manifestó la abogada Giulliana Loza, defensora de Keiko, quien aseveró que acudirán 'a todas las instancias nacionales e internacionales'.

'Esto no tiene nombre, a Keiko se le están negando todos los derechos. No es posible que dos meses después vuelvan a ordenarle prisión preventiva', apuntó la abogada, quien agregó que era inconcebible que se diga que Fujimori no cuenta con arraigo familiar.

LAS RAZONES DE LA MEDIDA

El segundo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se desarrolló solo dos meses después de que el Tribunal Constitucional ordenara su libertad por considerar que se había vulnerado el derecho a la defensa.

El nuevo pedido fiscal se desarrolló en 11 audiencias, que incluyó la presentación de nueva información y nuevos testimonios que presuntamente vinculan a la excandidata presidencial con los delitos por los que se le acusa, entre los que se cuentan lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Durante la lectura de la prisión preventiva, Zúñiga afirmó que esta cumple con los estándares de proporcionalidad referidos pues resulta idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.

Zúñiga argumentó su decisión en 270 elementos de convicción y dijo que Fujimori puede estar involucrada en el delito de lavado de activos cuando fue legisladora (2006-2011) y cuando habría intentado ser presidenta de la nación, en las campañas electorales de 2006 y 2011.EFE