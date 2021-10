Keiko Fujimori pide al Congreso que destituya al primer ministro de Perú

Lima, 3 oct (EFE).- La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori pidió al Congreso que censure al primer ministro de Perú, Guido Bellido, por considerar que 'es dinamita' para la democracia en su país.

Fujimori, quien perdió las elecciones de este año frente al izquierdista Pedro Castillo, en medio de acusaciones de fraude de las que no ofreció pruebas contundentes, afirmó en Twitter que la permanencia de Bellido como primer ministro le 'parece nefasta'.

'Es dinamita contra nuestra democracia. Pienso que debe ser censurado. Si el presidente no se atreve, el Congreso tiene que tomar decisiones', señaló.

La excandidata, cuyo partido ocupa 24 de los 130 escaños del actual Parlamento, aseguró que 'así se hará'.

Fujimori acompañó su mensaje con un video de un discurso, en el que aparece acompañada por legisladores fujimoristas, y remarca que Bellido 'es misógino, es machista, maltrata a las mujeres, se burla de la prensa, divide a los peruanos'.

'Pero es lamentable, pues, que el presidente Castillo no está, no habla, no dice nada, no hace cambios; entonces, si él no se atreve a hacer los cambios, el Congreso tiene que tomar decisiones y así se hará, para mejora de nuestro país', reiteró.

La líder del partido Fuerza Popular recordó que el Congreso ya interpeló el pasado jueves al ministro de Trabajo, Iber Maraví, por las denuncias periodísticas que lo vinculan con atentados cometidos por el grupo terrorista Sendero Luminoso en su juventud.

Al término de esa interpelación, en la que Maraví rechazó las acusaciones, varias bancadas de oposición exigieron su renuncia, aunque Bellido defiende su permanencia en el cargo e incluso adelantó que podría presentar un moción de confianza si el Legislativo intenta destituirlo.

Un pedido de confianza implicaría que si el Legislativo censura a Maraví, esa medida se aplicará al gabinete en pleno que preside Bellido, que tendría que dejar el cargo de inmediato.

La Constitución peruana precisa que si el Parlamento rechaza dos pedidos de confianza del Ejecutivo, el presidente está facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas, tal como hizo Martín Vizcarra en 2019.

Sin embargo, la posibilidad de presentar ese pedido de confianza generó división en el Ejecutivo, pues la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, declaró que ese tema no había sido analizado en el Consejo de Ministros.

Posteriormente, un medio informativo virtual mostró en un reportaje una serie de conversaciones por chat de los miembros de la bancada del partido gobernante Perú Libre, en los que Bellido apoya que se plantee la renuncia del actual Canciller, Óscar Maúrtua.

En esas conversaciones, en las que también participa el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se comenta y cuestiona muchas de las iniciativas de otros ministros que no militan en el partido, como el de Economía, Pedro Francke, y de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

Tras la interpelación a Maraví, las bancadas de oposición iniciaron la recolección de firmas para presentar una moción de censura, aunque señalaron que esperarían unos días para saber si el presidente Castillo decide retirar al ministro del cargo.

Castillo, quien el jueves defendió el carácter constitucional tanto de la censura como de la cuestión de confianza, afirmó este domingo que en su país se deben dejar de lado las diferencias políticas.

'No podemos perder el tiempo en estar pensando en otra cosa en términos políticos. Se acabó la política, se acabaron las diferencias, empecemos a trabajar', dijo. EFE

