Kempes: 'Si ponemos los pies en la tierra, la gente volverá a los estadios'

València, 23 abr (EFE).- El exjugador argentino Mario Alberto Kempes expresó, sobre la vuelta de público a los estadios, que si la sociedad es consciente y pone los pies sobre la tierra, la gente volverá a los estadios, aunque no sean cincuenta mil personas, pero si cinco o diez mil, “que ya es diferente a lo que estamos viendo hoy”.

“El problema somos nosotros que creemos que con una o dos inyecciones estamos listos para no cuidarnos más, y es una equivocación muy grande”, opinó este viernes en una entrevista a Sargantana, la editorial que ha publicado su libro “Matador. Mi autobiografía” con motivo del Día del Libro.

Kempes, preguntado si hay algún futbolista argentino por el que tenga devoción, opinó que no hay que tener devoción por un jugador aunque sí lo puedes admirar y asombrarte de la jugada que pueda hacer en la cancha, pero no tener devoción.

“A mí me gusta ver a los grandes jugadores, y sí es el mejor jugador del mundo mejor todavía, y si es de tu país, tres veces mejor”, añadió refiriéndose a Leo Messi. Además, Kempes también destacó al exvalencianista Claudio ‘Piojo’ López.

“El Piojo López era muy buen jugador, hacía goles siempre, pero al Barcelona lo tenía de hijo. El Valencia era un equipo muy ofensivo, cada vez que tenía la pelota Mendieta, pelotazo para el Piojo y gol. Tenía muy buen equipo el Barcelona, pero el Valencia ha habido épocas que ha sabido jugarle a los grandes, pero luego caían con otros equipos”, recordó el argentino.

Preguntado por si Marcelo Gallardo podría entrenar a equipos como el Barcelona o el Real Madrid en un futuro, Kempes opinó que sí, porque ya ha dado muestras de ser un gran entrenador, aunque le falta ganar la liga argentina.

“En cualquier momento puede saltar porque es un entrenador muy inteligente. No todos los equipos son iguales, hay entrenadores que tienen la gran suerte de ser tocados por esa varita mágica y entrenar grandes equipos. Hay que ver qué equipo lo quiere, cómo hace para formar el equipo y ver si las cosas salen bien”, explicó.

Preguntado también por José Mourinho y la opción de entrenar en Brasil, el exjugador internacional opinó que ya no es ese técnico que se pone el equipo al hombro como hizo con el Real Madrid o aquel que provocaba a los contrarios.

“Ha habido un descenso en su forma de actuar que no digo que haya perdido esa sintonía con el fútbol, pero a medida que va pasando el tiempo el fútbol cambia, y si uno no cambia sus hábitos, creo que está confundido”, añadió.

Por último, Kempes expresó, sobre la publicación de su autobiografía, que fue más una provocación por su escritor que un deseo propio. “Como buen cordobés no me gusta mucho hablar, y dije, si me siento bien seguimos y si no, no. Y me sentí muy bien y muy cómodo, me ha gustado muchísimo y ha salido muy tranquilo, como yo soy”, finalizó. EFE

1011943