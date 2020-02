Kenti Robles: 'La mayor recompensa es que mi familia esté orgullosa'

Lucía Santiago

Madrid, 19 feb (EFE).- Para Kenti Robles (Ciudad de México, 1991) este miércoles fue un día más. Discreta normalmente frente a los focos, se emocionó, lloró y sonrió como ganadora del I Trofeo EFE como mejor jugadora latinoamericana del año.

Recogió la distinción acompañada por sus padres y por una decena de niñas de la Academia del Atlético de Madrid que, como ella, corretean con pundonor y con garra por la banda derecha. La lateral mexicana es una gran referente para todas ellas. También para todas las jugadoras extranjeras de la Primera Iberdrola, por su rendimiento y su palmarés.

- Pregunta (P): ¿Qué significa para usted este premio que le concede la Agencia EFE?

- Respuesta (R): Es un honor, sobre todo, por estar rodeada de mi familia y de gente que me quiere. Nada de esto es casualidad. Es fruto del trabajo, del sacrificio y, sobre todo, de la dedicación y pasión que le pongo a este deporte.

- P: ¿Siempre ha sido así su vínculo con el fútbol?

- R: Tengo una foto, muy pequeñita, con un balón. Sigo siendo la misma hoy en día, pero quizás con un poco más de cabeza.

- P: Al principio de su carrera no lo tuvo fácil, ¿no?

- R: A mi madre al principio no le hacía mucha gracia que jugase al fútbol. Eran otros tiempos, otra mentalidad, pero ella se ha dado cuenta de que disfruto haciendo lo que hago y que soy un ejemplo para mucha gente. La mayor recompensa que puedo tener es que mi familia esté orgullosa y que niños me escriban y me digan que yo soy su referente. Estoy muy orgullosa de ello, la verdad.

- P: Sus padres han vivido un día especial también. ¿Qué le han dicho?

- R: Estaban un poquito más nerviosos que yo. Me han dicho que disfrute, que me lo merezco. Ellos saben todo lo que conlleva estar aquí. No es casualidad. Trabajo cada día para ser la mejor y estoy muy contenta porque es muy merecido.

- P: ¿Se atreve a pedirle algo al futuro?

- R: Al futuro le pido salud. Voy a seguir trabajando y dándolo todo, esté donde esté.

- P: ¿Tiene más ganas de ser futbolista ahora que la disciplina se adentra en el profesionalismo, al menos en España, con la firma del primer convenio colectivo?

- R: Yo esperaba vivir lo que estamos viviendo y esperaba vivirlo desde dentro. El convenio es un paso más, pero hay que seguir sumando pasitos hacia delante. EFE