Kerry urge acción contra el cambio climático tras 'años perdidos' con Trump

Berlín, 19 feb (EFE).- El enviado especial del clima de Estados Unidos, John Kerry, advirtió este viernes de que la lucha contra el calentamiento global está en 'su década decisiva', tras los 'años perdidos' durante el Gobierno de Donald Trump, a la vez que apuntó que se trata de una de las amenazas de seguridad 'más complejas de la historia'.

'Estamos en la década decisiva. No se trata de las proyecciones sobre lo que ocurra en 2050. Se trata de lo que la gente va a hacer en diez años', aseveró Kerry en su intervención en la conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania).

'Hemos perdido varios años por el anterior presidente (de EE.UU.)', subrayó.

Por ello, señaló que si las grandes economías globales, como EE.UU., China, India o la Unión Europea (UE), no reducen de manera sustancial sus emisiones en los próximos nueve años, no se cumplirán los objetivos dentro del Acuerdo de París, al que precisamente regresó hoy Washington, y no se podrá evitar el aumento del calentamiento global superior a 1,5 grados centígrados para 2030.

'Hoy la realidad es que -recalcó- sólo uno o dos países están cumpliendo con los compromiso en París'.

Kerry alertó de que el cambio climático 'es una de las cuestiones de seguridad más complejas que se hayan encarado nunca', ya que 'es una amenaza multiplicadora'.

'Cuando las tensiones ya están a un nivel elevado en un lugar y los recursos son cada vez más escasos, las ascuas del conflicto se caldean aún más', agregó.

El regreso de EE.UU. al Acuerdo de París para frenar el calentamiento global se produce después de que saliera del pacto durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), quien mostró su escepticismo frene al cambio climático.

Poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el actual presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que convocará una Cumbre del Clima para el próximo 22 de abril, destinada a tratar de coordinar medidas y renovar el esfuerzo para la transición hacia una economía más sostenible.

Washington fue uno de los firmantes originales del gran pacto sellado en 2015 en la capital francesa, durante la Administración de Barack Obama (2009-2017), en la que Biden era el vicepresidente.

La participación de Estados Unidos, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero por detrás de China, es considerada por los expertos como fundamental para cualquier intento de frenar el calentamiento global. EFE