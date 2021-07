Kessié, ‘Il Presidente’ que amenaza a España

Óscar Maya Belchí

Miyagi (Japón), 30 jul (EFE).- Frank Kessié es el jugador estrella que presenta Costa de Marfil en estos Juegos Olímpicos. ‘Il Presidente’ -'El Presidente', en castellano- le apodan en el Milan, su club, tras una broma que derivó en mote.

Empezó su carrera en Italia como central, hasta que en la temporada 2015/2016 adelantó su posición al centro del campo y gracias a ello tiene más oportunidades de celebrar goles con el saludo militar en honor a su padre.

Los ojeadores del Atalanta, que tienen gran parte de culpa del ascenso del club de Bérgamo hasta asentarse en puestos de Liga de Campeones, le descubrieron cuando jugaba en el Stella Club de su país natal en enero de 2015. Y desde entonces no se ha movido de Italia.

Creció en la élite en el Cesena y destacó con una gran temporada en la 2016/2017 que le sirvió para asentarse en uno de los clubes históricos de Europa. Del que, además, reconoció ser aficionado.

'Cuando era niño, era aficionado del Milan y me encantaba Andrey Shevchenko. El Milan era también mi equipo en la PlayStation. Era fácil animarles en esos años en los que ganaban todo. Cuando me puse la camiseta ‘rossoneri’ por primera vez no podía creérmelo. Pienso que debo sudar más aún la camiseta porque además de jugador soy fan del Milan”, explicó días después de su fichaje en la web del club.

Desde aquel verano de 2017 se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario, ejerciendo de capitán en ocasiones y siendo el responsable de tirar los penaltis. Aunque su mote de ‘El Presidente’ le lleva a un nivel superior todavía.

“Un día en Milanello -el centro de entrenamiento del Milan-, aparqué mi coche en el espacio reservado para Ivan Gazidis -CEO del club-. Uno de los chicos de seguridad me preguntó que por qué había aparcado ahí el coche, y yo le dije ‘déjalo ahí, desde hoy soy el nuevo Capo del Milan”, explicó a rossoneriblog.com en abril de 2021.

“Allevi lo vio todo desde su oficina y dijo ‘¡Porque es el presidente!; y lo que fue una broma se convirtió en mi mote. Y me gusta”, añadió.

Un futbolista que afronta el reto de liderar a su selección hacia las medallas en estos Juegos Olímpicos y que en caso de marcar hará su celebración habitual con un recuerdo muy especial.

Su padre fue futbolista hasta que tuvo que enrolarse en el ejército de Costa de Marfil y murió más tarde cuando Kessié tenía solo 11 años. “Pienso en él cuando marco. A veces le veía hacer eso cuando venía un invitado a casa. Le pregunté por qué. Me respondió: 'Así se saluda a una persona más importante que tú', desveló.

Además, utiliza su rol de estrella para ayudar a los más desfavorecidos de su país y para contar “las bellezas” de África a través de una fundación que lleva su nombre.

'África te enamora, incluso a primera vista. Pienso en los niños que tienen que ir a la escuela y no pueden y en cómo ayudar a que los hospitales funcionen mejor. Si quiero gastar mucho dinero, entonces ayudo a los necesitados, a la gente de mi país”, comentó en La Gazzetta dello Sport en febrero de 2021.

Kessié, un jugador referencia en su país que ‘bajó’ a la selección olímpica para intentar dar una alegría a su Costa de Marfil y que tendrá a España como escollo en los cuartos de final en busca de su ansiada medalla. EFE

