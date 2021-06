Kessler (UEFA): 'La discusión de la Superliga concierne al fútbol femenino'

Madrid, 2 jun (EFE).- La responsable del área de fútbol femenino de la UEFA, la exfutbolista alemana Nadine Kessler, aseguró en el foro 'Soccerex' que la discusión provocada por el fallido proyecto de Superliga europea no solo afectaba al fútbol masculino, sino 'al sistema' continental en su conjunto y 'también al fútbol femenino'.

'Es importante dar el mensaje de que también concierne al fútbol femenino lo que estaba ocurriendo con la Superliga. No sólo era una discusión entre Liga de Campeones o Superliga, sino respecto al sistema al que todos pertenecemos, también al fútbol femenino', aseguró Kessler durante un debate en el foro 'Soccerex'.

La ejecutiva de la UEFA y campeona de Europa con su país consideró que el debate ponía en cuestión elementos como 'el mérito deportivo' del que se declaró 'una fuerte defensora'. 'No entiendo una competición que no tome en cuenta lo que ocurre en el césped, que no esté abierta a que cualquier club en Europa pueda ganar el trofeo más prestigioso', añadió.

Kessler explicó que el nuevo formato de Liga de Campeones femenina que comenzará la próxima temporada -con dos rondas clasificatorias, una fase de cuatro grupos con 16 equipos, cuartos, semifinales y final- es 'una propuesta fuerte', desde el punto de vista deportivo, pero también regulatorio y comercial.

UEFA está comenzando a separar los patrocinios de competiciones masculinas de las femeninas, y está dando buen resultado. 'Estoy orgullosa de confirmar que el interés no ha caído, los patrocinadores tienen razones para patrocinar particularmente al fútbol femenino. Es otro activo para ellos', aseguró.

En ese mismo sentido se expresó la responsable de fútbol femenino de FIFA, la neozelandesa Sarai Bareman, que aseguró que según su estudio 'El camino del cambio' el 72% de los clubes encuestados habían negociado sus acuerdos de patrocinio solo para su equipo femenino y habían obtenido ingresos comerciales más altos: 200.000 dólares frente a 100.000 dólares los que lo hicieron en conjunto.

'Es una discusión que lleva tiempo, hemos mostrado que es la dirección a la que hay que ir y en 2023 con el nuevo ciclo comercial separaremos los patrocinios... Hay un interés claro de algunas organizaciones para vincularse específicamente al fútbol femenino', señaló Bareman.

La ejecutiva de FIFA también expuso algunas de las claves de su estudio, como que el 73% de los clubes que ganan sus ligas pagan a sus jugadoras sueldos más altos que el resto de equipos del campeonato y en el 65% de las ligas aquellos equipos con entrenadores mejor cualificados superaron a los que tenían una titulación de nivel inferior.

'Esto quiere decir que los salarios tienen que ver con los resultados, y los clubes y las ligas tienen que pensar en esto. Ahora tenemos datos para demostrar esto', defendió Bareman.

La directiva del sindicato internacional de jugadores Fifpro Sarah Gregorius pidió mejorar las condiciones de las jugadoras en todos los países, teniendo en cuenta el contexto económico de cada país para que obtengan una remuneración justa.

'Hay que mejorar las condiciones y no sirve una misma receta para todas, hay que mirar el contexto', señaló, durante esta mesa redonda virtual que forma parte del foro 'Soccerex Connected 100'. EFE

