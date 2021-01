Kevin Benavides: 'Tendré que pelear hasta el final'

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda), líder de la general de motos del Rally Dakar, asumió que deberá 'pelear hasta el final' de la última etapa este viernes, para defender su ventaja de 4 minutos y 12 segundos sobre el británico Sam Sunderland.

Benavides aspira a convertirse en la meta final de Yeda en el primer campeón sudamericano del Rally Dakar en la categoría de motos y para ello está dispuesto 'a pelear hasta el final'.

'Hoy creo que hemos sacado una buena etapa adelante. Veremos qué es lo que pasa mañana', dijo.

El argentino aseguró que este jueves fue 'un día duro, muy largo, con 460 kilómetros'.

'Hemos empujado lo más que hemos podido. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky (Brabec, defensor del título) he empujado en la parte de dunas. No ha sido fácil. Abriendo pista en estos sectores se pierde mucho tiempo', analizó.

Benavides lamentó asimismo el 'grave error' de su compañero de equipo, el español Joan Barreda, fuera de carrera tras quedarse sin gasolina al saltarse un punto de repostaje. EFE