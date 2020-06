Kevin Durant descarta jugar con Nets lo que resta de la temporada de la NBA

Los Ángeles (EE.UU.), 5 jun (EFE).- El alero estrella Kevin Durant dijo que no debutará con los Nets de Brooklyn durante la temporada 2019-20 de la NBA después de que se reanude el próximo 31 de julio.

Durant hizo sus declaraciones este viernes a 'The Undefeated' de la cadena de noticias ESPN.

El dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales de la NBA no ha jugado desde que se rasgó el tendón de Aquiles de la pierna derecha el 11 de junio pasado, durante el quinto partido de las Finales de la NBA 2019, mientras jugaba con los Warriors de Golden State contra los Raptors de Toronto.

Durant cumplirá un año de retirada cuando los Nets vuelvan a la acción el 31 de julio en Orlando (Florida), en una temporada 2019-20 retrasada debido a la pandemia de coronavirus.

El jugador franquicia de los Nets explicó que físicamente se siente mucho mejor y que está entrenando en Los Ángeles, pero también dijo que no está físicamente listo para regresar esta temporada.

'Para mí es mejor esperar. No creo que esté listo para jugar ese tipo de intensidad todavía. Tomaré más tiempo para prepararme de cara a la próxima temporada y el resto de mi carrera', subrayó.

Durant agregó que 'mi temporada ha terminado. No planeo jugar en absoluto. Decidimos el verano pasado cuando ocurrió que iba a esperar hasta la siguiente temporada. No tenía planes de jugar en toda esta temporada'.

El 10 veces All-Star, de 31 años, explicó que se ha sentido muy cómodo rehabilitándose sin presión en Los Ángeles.

El MVP de la NBA en el 2014, cuando pertenecía a los Thunder de Oklahoma City, firmó contrato de cuatro años y 164 millones de dólares (145 millones de euros) con los Nets el verano pasado después de dejar a los Warriors como agente libre.

En la entrevista dijo que 'tuve que reiniciar y centrarme totalmente en mí y en lo que quería de esto'.

Admitió que 'por primera vez sentí que estaba en mi propio espacio rehabilitándome. No sentía que tenía que ser parte del equipo y viajar con el equipo y hacer todo como si estuviera jugando. Realmente podía tomar mi tiempo y concentrarme en mí todos los días'.

Durat comentó que 'esta vez sentí que tenía más paciencia mental durante todo el proceso y no me apresuraba anímicamente, no me emocionaba demasiado cuando mi equipo jugaba bien o tenía un buen día (de rehabilitación)'.

'Ahora estoy tomando las cosas segundo a segundo, y estoy tratando de buscar lo mejor a largo plazo', subrayó.

Respecto de su estado de salud, indicó que está completamente recuperado del coronavirus.

Sobre la infección dijo que 'me sorprendió. Luego sentí curiosidad. Quería saber qué significaba. ¿De qué se trata el virus? Comencé a obtener información sobre él cada vez más. Me tranquilizó tener conocimiento y tuve más curiosidad por saber con qué estaba lidiando y cómo podría combatirlo'.

Ahora que tiene plena recuperación del coronavirus, dijo que el siguiente paso es lograr una rehabilitación exitosa del tendón de Aquiles para dar lo mejor de sí la próxima temporada.EFE