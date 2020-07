Kevin Reza: 'La mayoría del pelotón no es, ni mucho menos, racista'

Redacción deportes, 9 jul (EFE).- A pesar de que en su carrera profesional, iniciada en 2011, el ciclista francés Kevin Reza (Versalles, 32 años) ha sufrido en dos ocasiones insultos por el color negro de su piel, no considera que la mayoría del pelotón sea, 'ni mucho menos', racista.

En una entrevista en VeloNews, Reza, del equipo Vital Concept, deja claro que las acciones de algunos corredores del pelotón no representan el sentimiento general de los profesionales.

El francés tuvo un primer incidente en el Tour de Francia 2014 con el suizo Michael Albasini y un segundo durante el Tour de Romandía 2017, con el italiano Gianni Moscon, quien fue suspendido inmediatamente por su equipo durante seis semanas.

'Algunas acciones aisladas no representan el sentimiento general entre los profesionales. No, en realidad no. Francamente, siento que esos incidentes fueron realmente aislados. No creo que la mayoría del pelotón sea racista ... ¡ni mucho menos!. Realmente no he sentido este malestar en el pelotón profesional de hoy. Fuera de esos dos casos aislados, nunca he sentido ninguna molestia', comentó.

Reza, ganador de una medalla de bronce en los campeonatos nacionales franceses en 2014, no se considera una superestrella del ciclismo y, aunque su color de piel le ha causado algún problema, lo aborda de manera positiva.

Asimismo, destacó que ha visto las recientes protestas en todo el mundo a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

'He seguido los acontecimientos y aprendido cosas a través de las plataformas sociales. Cuando vi el vídeo publicado por LeBron James me hizo pensar. No entendí todo, pero comencé a investigar cosas para entender lo que realmente estaba sucediendo', señaló.

'Fue realmente desalentador porque entendí que las cosas realmente no estaban mejorando. Es como si damos un paso adelante y dos pasos atrás', añadió.

'Las cosas no están mejorando. Y a nivel personal, he estado tratando de encontrar la mejor manera de abordar el problema. Como atleta, ¿debería hablar? ¿O debería quedarme en mi rincón y estudiar más la situación? Por el momento, eso es lo que he elegido hacer', dijo.

En su experiencia dentro del ciclismo profesional, Reza comentó su intención 'de ver el lado positivo de las cosas', sin relacionar lo que pasa en el pelotón y lo que sucede en algunas ciudades.

'Pero cuando veo todo lo que está sucediendo en el mundo, entiendo que no tenía una visión de la realidad. Hace unos años pensé que, a pesar de los incidentes ocasionales de racismo, estábamos en el camino correcto. Pero hoy entiendo que si bien las cosas parecían mejorar, de hecho, no es así. La realidad de lo que estamos viendo en las calles está muy lejos de lo que he visto en el mundo del ciclismo', manifestó.

En su trayectoria deportiva, Reza se ha sentido protegido, aspecto que agradece. 'Pero estar protegido así realmente no me ayudó a largo plazo porque me ocultaba la realidad', subrayó.

'Tratar estos temas es complicado. Es difícil de ver y escuchar. Quizás mis hombros no hubieran sido lo suficientemente fuertes en ese entonces como para soportar tales cosas y habría afectado a mi carrera', destacó. EFE