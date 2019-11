Khachanov: 'Desde luego, duele'

Madrid, 23 nov (EFE).- El equipo ruso se tomó la derrota contra Canadá en las semifinales de la Copa Davis con estoicismo, y su número uno, Karen Khachanov señaló después que 'desde luego, duele', pero que dieron lo mejor de ellos.

'Desde luego, duele. Fue como ayer, estábamos ganando este desempate y hoy perdimos en el desempate del tercer set. Quiero decir, eso es el deporte', señaló Kachanov al recordar como ganaron el viernes a Serbia en el partido de dobles en similares circunstancias.

'Dimos lo mejor de nosotros mismos. Así que no podemos quejarnos. Podrían haber más individuales, pero cuando tienes decidir el partido no se piensa en lo que había en el pasado', dijo al recordar el viejo formato, al mejor de cinco partidos, con cuatro individuales y un doble.

Para Rublev fue sencillo describir el momento. 'Ha sido como tirar una moneda. Así que al final, hoy en día ha sido para ellos. Nunca se sabe. Al menos es mejor lo que sucedió hoy que ayer', comentó.

'Me dije, tan pronto como abandones la cancha hay que saber que diste el cien por cien, que has dado tu corazón y que has luchado hasta el final, eso es lo que ha sido hoy. No hay más por lo que preocuparse', añadió el moscovita. EFE.