khachanov espera a Nadal

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El ruso Karen Khachanov venció al coreano Hyeon Chung por 7-6 (4) y 6-4 y será este viernes el rival del español Rafael Nadal en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dabi.

Khachanov, que compite en este evento que se disputa en la ciudad de Zayed, tras ser llamado a última hora junto con su compatriota Andrey Rublev, para sustituir al francés Gael Monfills y al ruso Daniil Medvedev, jugó contra Nadal recientemente, en la primera fase de las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica en Madrid. El español se impuso por 6-3 y 7-6 (2).

Nadal iniciará así su pretemporada, aunque después de esta exhibición regresará a Manacor para pasar las fiestas navideñas en familia, y después viajará a Australia para participar en la Copa ATP, y luego en Melbourne, en el primer grande de una temporada en la que podría igualar el récord de títulos del Grand Slam del suizo Roger Federer, con 20.

'Mi objetivo principal no es superar a Roger, sólo me centro en el trabajo diario y quiero seguir siendo competitivo', dijo Nadal en un acto promocional en Zayed, donde ha ganado esta exhibición cuatro veces. ' Eso me dará la oportunidad para luchar por los grandes títulos, aunque evidentemente sería increíble ganar veinte Grand Slams, pero si no llega no pasará nada porque lo habré dado todo'.

En las siete veces que se han enfrentado, de forma oficial, Nadal se ha impuesto en todas ellas a Khachanov, actual 17 del mundo, el año pasado en dos ocasiones, la reseñada de Madrid, y en los cuartos de final de Indian Wells. En esos siete enfrentamientos, Nadal solo ha cedido un set.

Antes, el griego Stefanos Tsitsipas, campeón de las Finales ATP este año, mantuvo su nivel de juego para vencer al ruso Andrei Rublev, por 6-3 y 6-4 y en semifinales se enfrentará contra el serbio Novak Djokovic.

Con un saque directo, y en su primera intervención en este torneo, el jugador de Atenas puso fin al primer partido de la duodécima edición de esta tradicional exhibición en los Emiratos Arabes.

El rival de Djokovic señaló después y a pie de pista, que estaba emocionado por el comienzo de la nueva temporada, pero sobre todo por disputar el primer grande de la temporada, el Abierto de Australia, donde el pasado año alcanzó las semifinales, y que su objetivo era lograr de nuevo su participación en las Finales ATP de Londres, lo que significaría que acabaría el año entre los ocho primeros del mundo. EFE.