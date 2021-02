Khedira se despide del Juventus y le desea ganar 'la décima Serie A'

Roma, 1 feb (EFE).- El alemán Sami Khedira, quien dejó este lunes al Juventus tras cinco años para fichar por el Hertha Berlín, se despidió del equipo turinés con una carta en la que desea a sus excompañeros que conquisten 'la décima Serie A' consecutiva, algo que, en su opinión, sería 'una obra de arte'.

'Queridos juventinos, quiero daros las gracias de todo corazón. Fue un período increíblemente bueno y sobre todo de éxitos. Como equipos fuimos campeones de Italia cinco años de cinco, ganamos tres veces la Copa Italia y una vez la Supercopa', escribió Khedira en 'Twitter'.

'Estoy orgulloso por haber formado parte de esta época. Para mí siempre fue un honor poder llevar esta camiseta y me llevo muchos buenos recuerdos. Son las personas las que hacen este equipo tan particular y soy de verdad muy feliz por conocer no solo a unos compañeros, sino unos verdaderos amigos', prosiguió.

'Suerte para el futuro y cruzo los dedos para que este año se cierre la 'Décima', sería una obra de arte. Para siempre, fuerza Juve', concluyó.

Khedira, exjugador del Real Madrid, entre otros, regresó este lunes diez años después a la Bundesliga alemana al fichar por el Hertha Berlín, en el que llevará el dorsal número 28. EFE