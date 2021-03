Kings of Leon se convierte en el primer grupo en presentar un álbum en NFT

Nueva York, 5 mar (EFE).- La banda de rock estadounidense Kings of Leon se convirtió este viernes en el primer grupo en presentar un álbum en formato NFT (Non-fungible token o token criptográfico), que ha titulado 'When You See Yourself', con lo que un álbum digital se puede convertir en un reproducción original y en un objeto de coleccionismo.

El grupo lanzó el disco en este novedoso sistema que está revolucionando el mercado artístico, puesto que los NFT se valen de la tecnología de contratos blockchain para crear una representación de un contenido original que no puede ser plagiado sin perder su certificación de originalidad.

De hecho, 'When You See Yourself' se presentará en dos configuraciones diferentes como parte de una serie que ha llamado 'NFT Yourself': el primero con acceso a una versión 'deluxe' de su álbum, y el segundo que ofrece ventajas además para sus conciertos en vivo, como asientos en primera fila de por vida, del que sólo se ofrecerán seis, que salieron este viernes a subasta.

El innovador NFT vincula un contenido digital a la tecnología blockchain, aunque en lugar de usarse para crear criptodivisas -donde todas las unidades de la monedas tienen el mismo valor-, genera registros que difieren en valor entre ellos por diferentes razones (escasez, originalidad, autoría, etc.), al igual que ocurre con los cromos, los cómics o la filatelia.

La primer versión del NFT de 'When You See Yourself' se vende a 50 dólares, e incluye el acceso a una descarga digital de la música y un disco de vinilo, y la segunda versión será subastada por la startup tecnológica YellowHeart (plataforma de música en NFT) durante el fin de semana, desde este viernes hasta el domingo a las 20.00 hora local (01.00 GMT del lunes).

Aunque sólo se venderán al mejor postor 6 de ellas, Kings of Leon decidió producir 18, lo que permitirá al grupo sacar más al mercado en el futuro, al igual que en el pasado sucedía con reproducciones físicas de coleccionismo.

'Durante los últimos 20 años -dos décadas perdidas- hemos visto la devaluación de la música', dijo a la revista Rolling Stone el director ejecutivo de YellowHeart, Josh Katz.

'Aun estamos en las fases iniciales, pero en el futuro, creo que será la forma en la que la gente publicará sus canciones. Cuando venden 100.000 a un dólar cada una, sólo hacen 100.000 dólares', agregó.

La fiebre por las NFT se popularizó con los 'CryptoKitties', un juego de coleccionismo de gatitos creado por la empresa canadiense Dapper Labs que ahora ha evolucionado hasta llegar a las subastas de arte o ha llevado a la NBA a vender videos de canastas para coleccionar.

La semana pasada, se vendió un video de 10 segundos creado por el artista digital Mike Winkelmann -que ha confesado que hace solo cuatro meses que firma sus obras con token criptográfico- por 6,6 millones de dólares.

Además, la casa de subastas Christie's cerrará la semana que viene su primera subasta de un NFT, 'Everydays: The First 5000 Days', una obra de Winkelmann, conocido como Beeple, que podría alcanzar un nuevo récord millonario y consolidar este tipo de arte y activo de inversión digital. EFE