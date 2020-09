Kipchoge, nuevo embajador Laureus, se confirma para Londres y Tokio

Madrid, 16 sep (EFE).- El keniano Eliud Kipchoge, plusmarquista mundial de maratón, ha sido nombrado nuevo embajador de la Academia Laureus y lo ha celebrado confirmando su participación en el maratón de Londres del próximo 4 de octubre y en el de los Juegos de Tokio del año 2021.

'Laureus utiliza el deporte para unir a las comunidades y a los individuos. Esto será aún más importante en el futuro, cuando tratemos de reconstruir nuestro mundo para mejor. Estoy muy feliz de ser un embajador', dijo Kipchoge sobre su condición de embajador de esta academia con fines benéficos y que reparte unos premios considerados los 'oscars' del deporte.

Respecto al maratón de Londres, superviviente en un calendario internacional que ha perdido la mayoría de las citas en esa distancia, Kipchoge se declaró 'feliz de volver a Londres para una carrera muy diferente'.

'Me he preparado lo mejor que he podido, dadas las circunstancias. Creo que estoy listo. Nos perderemos a todos los que corren por diversión y a las multitudes. Pero, en mi mente, seguiremos corriendo juntos. En realidad, esa es una motivación extra para hacer una gran carrera', declaró.

El plusmarquista (2h01:39) también dijo que desea disputar el maratón de Tokio 2020 a sus 36 años.

'Tenía muchas ganas de correr en los Juegos Olímpicos de Tokio. Desgraciadamente, la COVID-19 cambió el mundo y la salud es la prioridad', indicó. 'Estoy deseando correr el año que viene. Será un honor estar allí si estoy en forma y haré todo lo que pueda para formar parte del equipo de Kenia y representar a mi país'.

La Academia Laureus cuenta con más de 200 embajadores y actualmente desarrolla dos centenares de programas en todo el mundo para ayudar a mejorar la vida de niños y adolescentes a través del deporte. EFE