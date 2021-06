Kjær: 'Creemos mucho en nuestras posibilidades'

Copenhague, 11 jun (EFE).- El central del Milan Simon Kjær se mostró confiado en las opciones de Dinamarca de convertirse en una de las sorpresas de la Eurocopa y resaltó la importancia de comenzar con un triunfo contra Finlandia este sábado en el Parken de Copenhague.

'Creemos mucho en nuestras posibilidades, pero tenemos que ir partido a partido', dijo en rueda de prensa Simon Kjær, capitán danés.

El exjugador del Sevilla destacó que jugar en casa y con público debe servir como motivación para el equipo y asume sin problemas el rol de favorito.

'Hay que confiar pero también tener el máximo respeto. El partido se debe jugar de acuerdo con nuestras premisas', afirmó.

Dinamarca solo ha perdido dos partidos en casi cinco años y sus jugadores confían en hacer un gran torneo.

'Si nos han otorgado esa etiqueta es porque hemos logrado buenos resultados y hemos jugado bien', afirmó Christian Eriksen, que destacó que Dinamarca ha demostrado estos últimos años que es 'difícil' jugar contra ellos.

La estrella danesa admitió que atendiendo a la clasificación de la FIFA, Dinamarca es favorita, pero añadió que 'cuando empieza el partido, eso no cuenta para nada'.

Tras brillar durante más de un lustro en el Tottenham inglés, Eriksen fichó el verano pasado por el Inter de Milan, en el que tuvo un comienzo complicado, aunque acabó jugando y siendo importante en la consecución del 'scudetto'.

'No miro hacia atrás, sino hacia adelante. Siempre tienes altos y bajos en una temporada, pero me encuentro con confianza. También habría dicho lo mismo hace unos meses, cuando no jugaba tanto', dijo Eriksen.

La bisoña Finlandia, que debuta en una fase final, tiene a su estrella en el delantero Teemu Pukki (Norwich), autor de diez goles en la pasada fase de clasificación.

'Tiene un rol importante en su forma de jugar, sobre todo en los contraataques, se mueve muy bien. Debemos estar atentos', afirmó Kjær, quien se ocupará previsiblemente de él. EFE