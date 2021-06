Copenhague, 20 jun (EFE).- Dinamarca ha vivido una Eurocopa marcada por el colapso sufrido contra Finlandia por su estrella, Christian Eriksen. Pese a eso, fue mejor que sus rivales, aunque tenga cero puntos. De ahí que un triunfo contra Rusia y el pase a octavos sería lo justo, cree su capitán, Simon Kjær.

'Después de todo lo que hemos pasado, creo que nos merecemos seguir', afirmó en rueda de prensa el defensor del Milan, 'confiado' en la victoria si afición y público son capaces de crear la misma atmósfera que en el partido contra Bélgica.

Tanto él como el portero Kasper Schmeichel coincidieron en calificar el ambiente vivido hace tres días en el estadio Parken como 'el más increíble' en sus carreras y esperan que mañana sea parecido.

Schmeichel dijo sentirse 'muy agradecido y conmovido' por todas las muestras de apoyo al equipo danés llegadas de todo el mundo, pero tampoco olvidó la posición que ocupa el equipo.

'Estar con cero puntos es doloroso', afirmó el portero del Leicester.

Ambos tuvieron un papel destacado cuando Eriksen se desplomó en el minuto 43 del partido contra Finlandia. Kjær ayudó a reanimar al jugador y consoló a su novia, que había saltado al campo, lo que le ha valido numerosos elogios.

'Todos reaccionamos como nos pareció más apropiado. Fue una tarde que nunca olvidaremos', dijo el exjugador del Sevilla, que habló de un 'proceso intenso' para superar el trauma, para el que los jugadores han contado con la ayuda de un psicólogo.

'Como capitán no puedes ser un actor, tienes que mostrarte como eres. Simon mostró lo gran persona que es, con una fuerza casi sobrenatural, se atrevió a aparecer vulnerable y sensible, a ser él mismo. Dinamarca no podría tener un capitán mejor', dijo Schmeichel. EFE