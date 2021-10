Klopp da descanso a Alisson y Fabinho pensando en el Atlético

Londres, 15 oct (EFE).- Jürgen Klopp confirmó en rueda de prensa que Alisson y Fabinho no jugarán este fin de semana contra el Watford, por el poco descanso que han tenido tras los compromisos internacionales, y que espera que estén preparados para enfrentarse el lunes al Atlético de Madrid.

Los dos internacionales brasileños, que se midieron este jueves a Uruguay, volarán directamente a Madrid para el choque de Liga de Campeones contra los rojiblancos.

'Alguien decidió que Brasil jugara anoche y luego alguien también decidió que nosotros jugáramos el sábado a las 12:30. Como siempre, es algo que no está en nuestras manos', dijo Klopp en rueda de prensa.

'El Atlético de Madrid no jugará el fin de semana y son nuestros próximos rivales en la Champions. Eso no pasaría aquí. Hemos sabido desde hace tiempo que ocurriría esto y que los chicos no estarían disponibles, así que irán directamente a Madrid'.

El técnico alemán también comunicó que Trent Alexander-Arnold y Diogo Jota sí están listos para medirse al Watford, pero que Thiago Alcántara, que lleva varias semanas lesionado, es duda. Tampoco estará disponible el fin de semana Curtis Jones, que ha llegado lesionado de la convocatoria con la sub-21 inglesa. EFE

msg/og