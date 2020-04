Klopp: 'Mi vida no ha cambiado mucho con el confinamiento'

Londres, 22 abr. (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que, aunque echa de menos a sus jugadores y el fútbol, su vida no ha cambiado mucho con el confinamiento.

'Mi vida no ha cambiado mucho, para ser sincero. Normalmente no puedo salir mucho. Iría a Melwood (ciudad deportiva del Liverpool) una vez al día durante ocho o diez horas y estaría en casa. Sería lo mismo', dijo el alemán en una entrevista con Sky Sports.

'No vamos a restaurantes ni cosas así, así que no ha cambiado mucho. No echo de menos esa parte, pero por supuesto que echo de menos a los chicos, el fútbol y el resto de tener una vida normal', añadió el germano.

'No es importante cómo me siento porque ya estoy acostumbrado a un confinamiento privado si quieres llamarlo así, pero entiendo que para otra gente es mucho más difícil y espero que esto cambie en algún momento'.

Klopp admitió que todos sus jugadores están en casa y que en el equipo no ha habido casos de coronavirus.

'No sé si será posible que volvamos a entrenar en grupos de dos, cinco o seis personas. No sé cuándo será posible, habrá que esperar a que lo diga el Gobierno. No podemos forzarlo. Si de alguna manera el fútbol puede ayudar a levantar el ánimo de la gente, habrá que entrenar en algún momento, pero no sé cuándo', explicó Klopp. EFE