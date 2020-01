Kocharián llama desde prisión a liberar a Armenia de 'autoridades viciosas'

Moscú, 29 ene (EFE).- El expresidente de Armenia Robert Kocharián llamó desde la cárcel a liberar el país de 'autoridades viciosas' encabezadas por el primer ministro Nikol Pashinián, en una entrevista publicada este miércoles por el digital armenio Yerevan.Today.

'Con sus acciones, al tenerme en la cárcel, las autoridades me han convertido en el símbolo de la oposición a sus políticas mediocres', dijo Kocharián, en prisión preventiva acusado de subvertir el orden constitucional.

El exmandatario, que estuvo al frente del país entre 1998 y 2008, indicó que sus partidarios pueden conseguir que la lucha por su excarcelación se convierta en un importante movimiento político.

El caso penal contra Kocharián fue incoado por su presunta responsabilidad en la disolución por la fuerza de una multitudinaria protesta contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2008, acción policial que dejó diez muertos y más de 200 heridos.

'Es probable que yo desempeñe un papel muy importante en la liberación del país de autoridades viciosas, que corrompen nuestra identidad nacional', dijo el expresidente.

Según el político, 'la euforia que había en la sociedad se ha esfumado, pero el Gobierno que se formó bajo la influencia de esa euforia todavía sigue'.

Kocharián aludió así al Gabinete encabezado por Pashinián, el líder de la revolución pacífica que en mayo de 2018 desbancó del poder a Serge Sargsián, el entonces primer ministro.

'El Parlamento, como se esperaba, no es capaz de cumplir sus funciones y se ha convertido en un mero apéndice del Gobierno', denunció.

Los ataques del expresidente contra Pashinián se suman a otro frente abierto contra el jefe del Gobierno, esta vez por el presidente de Tribunal Constitucional de Armenia, Grair Tovmasián.

Según el periódico ruso Kommersant, Tovmasián, uno de los supervivientes de la antigua élite política, ordenó a sus abogados preparar una denuncia formal contra Pashinián por calumnias.

El presidente del Constitucional basa su denuncia en unas declaraciones de Pashinián formuladas en una rueda de prensa el pasado día 25.

'Desde mayo de 2018, primero a diario y luego semanal y mensualmente, Grair Tovmasián me ofreció sus servicios. Me decía que por cuanto él era el autor del texto de la Constitución me podría aclarar los obstáculos y que juntos podíamos hacer algo', dijo en esa ocasión el primer ministro.

Pashinián agregó que rechazó tajantemente estas propuesta, ya que nunca tuvo ni tendrá deseos de colaborar con 'representantes de un régimen corrupto'. EFE