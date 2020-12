Koeman: 'A partir de mañana, ya no habrá más momentos para descansar'

Sant Joan Despí (Barcelona), 1 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, justificó la ausencia en la Liga de Campeones por segundo partido consecutivo del capitán del equipo, Lionel Messi, en que 'ya no habrá más momentos para poder descansar' de aquí a final de temporada.

'En el calendario de esta temporada había dos partidos para descansar: el de Kiev y el de mañana (en el campo del Ferencvaros). Ya estamos clasificados, también queremos dar oportunidades a otros jugadores y el partido del sábado (en Cádiz) es muy importante por nuestra trayectoria en LaLiga', analizó.

Junto a Messi, se quedan en Barcelona el portero alemán Marc-André ter Stegen y el atacante brasileño Philippe Coutinho, por lo que Koeman volverá a armar un once con los futbolistas menos habituales para medirse a los húngaros.

Uno de esos jugadores beneficiados por las rotaciones seguramente vuelva a ser Martin Braihwaite, que ha encadenado dos titularidades y ha marcado tres goles en los últimos dos encuentros.

'Hay partidos donde necesitamos más un '9' que en otros partidos y Braithwaite está trabajando muy bien. Está en forma y, de momento, se merece jugar', comentó sobre el punta danés.

En la lista ha entrado Clement Lenglet, pese al leve esguince de tobillo que sufrió ante Osasuna, pero no el uruguayo Ronald Araujo, que los últimos días ya ha empezado a trabajar con el grupo pero todavía no tiene el alta médica de la lesión en el bíceps femoral que sufrió hace más de un mes.

Koeman adelantó que Araujo 'está cerca de volver', pero que prefiere no convocarlo hasta que el jugador se sienta 'al cien por cien' para poder participar.

'No queremos arriesgar. Está al final de su recuperación y podría entrar el sábado (ante el Cádiz), sino en el siguiente partido contra el Juventus o, en el peor de los casos, en el partido contra el Levante', añadió.

Por otra parte, el preparador holandés confirmó la decisión de Gerard Piqué de no operarse de la rodilla derecha, donde tiene afectado el ligamento cruzado, y someterse a un tratamiento alternativo con factores de crecimiento. Koeman confía en que esta decisión le permita acortar los plazos de recuperación al central.

'Gerard está todos los días en la Ciudad Deportiva haciendo trabajo de fuerza. No soy el médico y no he influido en la decisión final para no operarse, pero pensamos que es la mejor manera de que pueda recuperarse. No se cuando lo hará, pero espero que aún pueda jugar algunos partidos esta temporada', afirmó.

Para Koeman las bajas que sufre el equipo en defensa son más bien fruto de la 'mala suerte' que de una mala planificación, aunque también admitió que 'la situación económica' del club 'ha influido' para no haber reforzado la zaga el pasado verano.

'Si no hay dinero para fichar, hay que dar oportunidades a los jugadores del fútbol base, porque son el futuro. Así hemos trabajado siempre en Holanda, y es lo que hemos hecho aquí con Araujo y últimamente con Mingueza', argumentó.

Preguntado por la convocatoria oficial de elecciones y la reciente presentación como precandidato del expresidente Joan Laporta, Koeman dijo trabajar con absoluta normalidad, pese a todo el ruido que existe en el club en torno a la futura presidencia.

'Las elecciones no me incomodan. Tengo un contrato de dos años y, cuando firmé por el Barça, ya sabía que habría elecciones esta temporada. Nosotros, jugadores y entrenadores, tenemos que trabajar para obtener los mejores resultados, y ya veremos qué pasa', concluyó. EFE