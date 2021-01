Koeman: 'Jugar en césped artificial no es excusa; tenemos que cumplir'

Sant Joan Despí (Barcelona), 20 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman admitió de la particularidad que entraña para su equipo disputar este jueves los diciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Cornellà, pero advirtió que eso no puede servir de coartada para hacer un mal partido.

'Seguramente los jóvenes de nuestra plantilla y uno o dos jugadores del B están más acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos. Los mayores no sé cuánto hace que no han jugado en un campo artificial, y siempre cuesta porque el fútbol es diferente. Pero hay que prepararse y no es excusa para no jugar bien; tenemos que cumplir', afirmó en rueda de prensa.

Koeman recordó que 'en la Copa siempre hay sorpresas', como la eliminación del Atlético de Madrid a manos del Cornellà: 'Equipos de Segunda B que juegan en casa, en campos de césped artificial a los que no estamos acostumbrados, y es un partido complicado que hay que afrontar con seriedad, porque para ellos es el partido del año'.

Koeman, que dará la lista de convocados después del entrenamiento el mismo día del choque, no podrá contar por lesión con Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Philippe Coutinho y Sergiño Dest, que hoy no se entrenó por unas molestias en el muslo derecho.

'Dest no estará mañana por molestias, y no sé si llegará al fin de semana. Creo que no, pero hay que esperar', comentó sobre el lateral estadounidense.

Tampoco podrá contar con Leo Messi, sancionado con dos partidos por su expulsión en la final de la Supercopa, una circunstancias que el preparador holandés no cree que haya afectado anímicamente al '10'.

'Ha entrenado con muchas ganas y no he visto nada raro en él. Todo el mundo estaba triste por el resultado de la Supercopa pero seguimos adelante. Defensivamente tenemos que mejorar, pero estamos en el buen camino, y Leo está muy metido en este tema', comentó el preparador holandés.

Koeman recordó que el equipo viene de disputar dos prórrogas en la Supercopa de España y dejó entrever que habrá muchas rotaciones mañana en la Copa del Rey.

Jugadores jóvenes como Francisco Trincao o Riqui Puig podrían ser titulares mañana, y en este sentido quiso defender al atacante portugués, por no haber rendido a un buen nivel en los últimos compromisos del equipo.

'Francisco ha venido desde Braga y es joven, tiene 20 años, y dar un paso a un club como el Barça es un paso gigante. No hay que ir muy deprisa, el jugador está trabajando muy bien y está intentando tener sus minutos y sus partidos. Está en un buen camino, tiene mucha competencia y contamos mucho con él para el futuro', opinó de Trincao.

Otro que podría tener minutos ante el Cornellà es el delantero del Barça B Àlex Collado, que este miércoles se entrenó con el primer equipo.

'Sabemos que es un jugador de futuro, un delantero que puede jugar por la banda y tiene calidad para subir. Ha estado fuera por una lesión pero ha estado muy bien en los últimos partidos y puede que entre mañana en la lista', apuntó.

Por último, Koeman se mostró resignado porque el club finalmente no incorporará al central del Manchester City Eric García en este mercado de invierno, pese a la insistencia del entrenador en que hay que reforzar el eje de la zaga, y esperará a que quede libre a final de temporada.

'Siempre he dicho que no soy el que tiene que mandar en decisiones económicas en un fichaje. Si el club piensa que no es posible, pues no es posible y seguiremos adelante con lo que tenemos', concluyó. EFE