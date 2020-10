Koeman: 'Nyom me faltó al respeto y me dijo dos o tres veces cosas muy feas'

Getafe (Madrid), 17 oct (EFE).- Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, desveló este sábado, después de perder 1-0 ante el Getafe, que el jugador del conjunto madrileño Allan Nyom le 'faltó al respeto' porque a lo largo del partido le dijo 'dos o tres veces cosas muy feas'.

El técnico neerlandés habló sobre el contenido de una conversación que mantuvo con el entrenador del Getafe José Bordalás después del choque: 'Lo primero que le he dicho es que Nyom me ha demostrado falta de respeto y me ha dicho dos o tres veces cosas muy feas. Le he dicho a Bordalás que hable con su jugador'.

Después, en rueda de prensa, analizó el encuentro del Barcelona: 'No hemos entrado bien al principio de la segunda parte, perdidas de balón. El penalti no sé si es, tengo que ver la imagen. Creo que ha sido un penalti buscado. Luego hemos intentado jugar más al ataque con los cambios que hemos hecho hasta jugar con tres defensas. Hemos tenido pocas ocasiones, la mejor en la primera parte y un poco de mala suerte con el balón al larguero al final. Partido muy disputado', apuntó.

Asimismo, indicó que no le gusta hablar del árbitro y dijo que las estadísticas pueden crear una opinión.

'Yo no quiero. Es una tarea complicada del árbitro. Intentamos jugar crear ritmo y se ha cortado mucho. Nos ha costado crear oportunidades para marcar. No me gusta opinar de esto. Siempre hay que pensar por qué hemos perdido y eso es más importante. Después, hay un árbitro, dos linieres y un cuarto árbitro y un VAR. No sé si hemos tenido VAR esta noche, pero mirarse a ti mismo es lo más importante', declaró.

Además, alabó la actuación de Pedri: 'Estuvo bien. Hemos dado un descanso a Coutinho por los partidos de principio de temporada. El año pasado no jugó muchos partidos de 90 minutos y además el viaje era fuerte. Optamos por poner a Pedri, que está demostrando que tiene nivel'. EFE