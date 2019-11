Koke: 'Dependemos de nosotros; confianza máxima'

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, manifestó, tras perder en Turín ante el Juventus (1-0), derrota que deja pendiente de la última jornada la clasificación para octavos de los rojiblancos, que dependen de sí mismos, por lo que deben tener 'confianza máxima'.

El Atlético necesita vencer al Lokomotiv en el Metropolitano si el Bayer Leverkusen hace lo mismo contra la Juventus en Alemania. 'Siempre digo lo mismo, mientras dependamos de nosotros mismos, confianza máxima. Jugamos en nuestra casa y tenemos que ganar sí o sí', dijo el futbolista a Movistar .

Sobre la derrota en Turín, Koke señaló que siente 'mucha rabia'. 'Creo que el equipo lo ha dado todo en el campo. No estamos teniendo fortuna. No nos han tirado casi a puerta y en la última jugada del primer tiempo nos hacen un gol. Hemos jugado un buen partido, pero nos falta meterla', indicó·

'Muchas veces tenemos críticas porque jugamos mal y ganamos. Ahora jugamos bien y no ganamos, pero no se nos puede reprochar nada, ni el otro día ante el Granada no tampoco esta noche', añadió el centrocampista.

Koke reconoció, no obstante, que les ha faltado mayor mordiente en ataque. 'Hay que seguir trabajando y ser más incisivos en el área contraria. El equipo va a seguir trabajando y los resultados y las victorias llegarán. Es verdad que llevamos tiempo sin ganar fuera, pero las victorias llegarán'. EFE.