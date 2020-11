Koke: 'Hay que sumar de tres en tres si queremos clasificarnos'

Madrid, 25 nov (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, admitió este miércoles el 'enfado' por no haber ganado al Lokomotiv Moscú en la Liga de Campeones, lamentó que no haya querido 'entrar' el balón en referencia a las ocasiones falladas y remarcó que 'hay que sumar de tres en tres' para clasificarse a octavos.

'Es para estar enfadado. Hemos intentado todo, pero no hemos podido ganar. Al final, la Champions no espera. Hay que sumar de tres en tres si queremos clasificarnos. Dependemos de nosotros mismos, venimos de hacer buen fútbol y estamos haciendo buenos partidos, pero no hemos ganado al Lokomotiv. Tenemos que hacer dos grandes partidos para pasar de fase', valoró en 'Movistar'.

'Hemos empezado muy intensos, con ocasiones, el portero ha estado bastante bien y es fútbol. Cuando no quiere entrar... Ya nos pasó en Rusia. Tenemos que dar un paso adelante para ganar los partidos', continuó Koke, que dijo que su equipo no está preocupado: 'Si hacemos las cosas como venimos haciendo debemos pasar este grupo'.

A Koke la anularon un gol por fuera de juego. 'He intentado salir y cuando he entrado por la mínima estaba en fuera de juego. Para eso está el VAR. A seguir. Ahora tenemos otro esfuerzo grande en Valencia y ojalá podamos conseguir los tres puntos', explicó.

También fue preguntado, por otro lado, por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. 'Es una pena para el mundo del fútbol. Dar el pésame a toda la familia y todos los seguidores de Diego. Todo el mundo del fútbol está triste. El fútbol pierde a una grandísima persona y a un grandísimo futbolista', dijo. EFE