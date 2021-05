Koke: 'Somos el Atleti, si no sufrimos no seríamos nosotros'

Madrid, 12 may (EFE).- El centrocampista del Atlético de Madrid 'Koke' Resurrección dijo tras la victoria contra la Real Sociedad (2-1) que les mantiene líderes con cuatro puntos sobre el Barcelona y cinco sobre el Real Madrid, pero en el que acabaron sufriendo por el 2-1 de Ígor Zubeldia, que si no sufrieran no serían el Atlético.

'Este año ha sido un poco de todo, una mezcla, somos el Atleti, y si no sufrimos no seríamos nosotros', reconoció Koke a 'Movistar LaLiga' tras el encuentro en el Wanda Metropolitano.

El capitán rojiblanco dijo que el equipo hizo 'un trabajo espectacular de principio a fin' pero reconoció que en la segunda parte con el 2-0 dieron 'un pasito atrás al final'. 'Esto es apretar, sumar de tres en tres, el domingo tenemos otro', añadió.

En todo caso, Koke descartó que tengan el título hecho.

'Quedan dos partidos todavía, parece que no pero queda un mundo, se aprieta muchísimo la Liga en estos últimos partidos, todo el mundo se deja puntos, todos los partidos son finales, el domingo tenemos otra, y así consecutivamente hasta el Valladolid', analizó.

El centrocampista vallecano cumplió 500 partidos con el primer equipo rojiblanco: 'Orgulloso de todos, son muchos años, muchas temporadas, mucho esfuerzo. Ojalá sean muchos más, pero no pienso en lo individual, sino en lo colectivo, ojalá podamos levantar ese título', manifestó.

El partido no contó con aficionados en el estadio por la pandemia, pero algunos se congregaron fuera y estuvieron dando ánimos a gritos a los jugadores.

'Darles las gracias tanto a los que están fuera, como a mucha gente que está en sus casas, agradecérselo a todos. Se necesita a la gente para tirar ese último esfuerzo y los escuchábamos desde fuera y es de agradecer a todos, tanto los que están aquí como los de casa', añadió Koke, que pidió a los aficionados que confíen en ellos. 'Nos vamos a dejar la vida y con eso seguro que están satisfechos', finalizó. EFE

1011340