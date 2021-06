Koke: 'Tenemos hambre de ganar'

Las Rozas (Madrid), 1 jun (EFE).- 'Cuando eres campeón quieres volver a serlo siempre', remarcó este martes Koke Resurrección, ganador de la Liga con el Atlético de Madrid y aspirante a la Eurocopa 2020 con la selección española, de la que resaltó el 'hambre de ganar' del equipo, con jugadores de 'grandísimo nivel'.

'Es un aliciente ser el campeón de Liga y hacer un año espectacular, en una temporada muy larga que hemos insistido, resistido y luchado mucho. Y por qué no repetir con la selección. Venimos con la ilusión todos de hacer un gran papel y querer ganar por tu país. Es lo que vamos a intentar', expresó en la rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas.

'Llevamos tiempo preparando este torneo. La gente viene con muchísima ilusión y mucha hambre', percibe Koke, que también enfoca a un factor transcendente en el grupo, que no tiene esa presión que si sentía el equipo cuando se ganó de forma sucesiva Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012. 'Se nota menos esa presión. A la hora de jugar, a la gente le va a venir bien', dijo.

'Yo he vivido momentos en la selección con futbolistas que lo han ganado prácticamente todo y no han sido los torneos que deseábamos', rememoró Koke de las fases finales de Brasil 2014 -eliminado en la primera ronda-, Francia 2016 y Rusia 2018 -doblegado en ambas en octavos de final por Italia y Rusia, respectivamente-.

'Tenemos una ilusión enorme, con gente joven y veterana que tiene hambre de ganar cosas y de hacer las cosas bien. Pasito a pasito, con humildad, ojalá llegue lo que todo deseamos, que es ser campeones', insistió uno de los capitanes de la selección, que destacó que todos los jugadores tienen 'un grandísimo nivel'.

En la convocatoria no figura Sergio Ramos. 'Al final, son decisiones que hace el seleccionador. No sólo Ramos se ha quedado fuera, sino gente importante dentro de su club y en España. Es cierto que Ramos está siempre en la selección y se hace un poco raro al principio que no esté, pero tenemos un grupo joven, con ilusión y con ganas. Tenemos la ilusión de hacer bien las cosas y que toda esta gente que no ha podido estar con nosotros se sienta orgullosa'.

Koke también advirtió de la complejidad de ganar el torneo: 'Hay muchas selecciones grandísimas. Están Alemania, Francia, Portugal, Italia, Holanda... Hay muchas selecciones y muy buenas. Todas van a dejarse todo para poder ganar la Eurocopa. Ya no sólo incluso los favoritos, sino los que son menos favoritos, va a ser muy difícil poder ganar todos los partidos. La gente que piensa que se va a ganar fácil no es la realidad. Va a ser una Eurocopa bonita porque todo el mundo se va a dejar todo lo que tiene para poder ganar'.

'Todos los partidos es imposible ganar 6-0. A nosotros nos exigen que tenemos que ganar todos los partidos por 5 o 6-0. Y no es la realidad. Todos los equipos trabajan y cualquiera te puede ganar. Pero a nosotros o a cualquier selección', avisó el futbolista, cuya selección se cruza en el grupo con Suecia, Polonia y Eslovaquia.

'No va a ser fácil. Tenemos grandes selecciones. La verdad que siempre me suelo focalizar en el primer partido. Ganar el primer partido con Suecia es fundamental. Nuestra idea es ganar el primer partido para luego estar más tranquilos en el grupo', expuso.

España tendrá el ánimo de la afición en sus tres partidos en La Cartuja. 'Sevilla es un sitio que siempre apoya muchísimo a la selección y seguro que va a hacer lo mismo. Echamos de menos a la gente, llevamos un año sin público en los estadios y al principio se nos hace un poco raro, pero jugar en casa y en Sevilla nos va a dar confianza', valoró. EFE