'Koko' Domínguez, el esgrimista argentino que le da estocadas al coronavirus

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 9 may (EFE).- El esgrimista argentino y medallista panamericano José 'Koko' Domínguez dejó momentáneamente la espada y, armado con sus conocimientos de ingeniero industrial y una impresora 3D, le da estocadas al coronavirus al fabricar en su casa, en plena cuarentena, máscaras protectoras para evitar la propagación del virus.

En diálogo con Efe, el esgrimista de 36 años, que ganó una medalla plateada en los Panamericanos de Toronto 2015 y luchaba por un lugar en Tokio 2020, contó que lleva construidas entre 400 y 450 máscaras protectoras que fueron entregadas a hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.

Pregunta: ¿Cuándo tomó la decisión de empezar a fabricarlas?

Respuesta: Cuando estaba por volver del último torneo (Grand Prix de Budapest) sabía que se ponía feo y me puse a investigar qué cosas había. En grupos de wasaps con amigos y colegas empezó a surgir está iniciativa. Buscamos el producto que pase por menos burocracia posible, que sepamos que funciona. Esto simplemente era un escudo para la cara y la boca. Decidimos que era el mejor producto para arrancar.

P: ¿Cuántas hizo hasta ahora?

R: No las cuento. Lo que hago es contar los rollos vacíos de material, calculo que se deben haber entregado entre 400 y 450.

P: ¿Es un trabajo en equipo?

R: Se va a armando un sistema colaborativo, no es algo que haga yo nada más, hay mucha gente del ambiente del diseño. Hay miles de personas, pero quizá la mía es mas visible porque soy un atleta, pero no es algo que escapé a un montón de gente que está haciéndolo.

P ¿Qué mensaje le parece que es importante transmitir en este contexto de pandemia y cuarentena?

R: Me parece que el foco es tratar de transmitir la solidaridad de alguna forma. Argentina mostró una vez más que pese a lo que nos castigamos siempre hablando de nosotros mismos somos muy solidarios y nos cuidamos y estamos haciendo las cosas bien. Está bueno realzar esos valores.

P: ¿Imaginaba que iba a tener tanta repercusión su caso?

R: Empezó por algunos periodistas que me seguían en Instagram y yo publicaba el día a día como hace cualquier persona en cuarentena que se aburre. También lo hacía para que se vea que se pueden hacer cosas desde la casa y tratar de motivar al otro. Poder entregar un mensaje de que cada uno desde su lugar puede aportar me pareció positivo.

P: ¿Se define como esgrimista y diseñador o diseñador y esgrimista?

R: Depende de quién me pregunta. Si no tiene que ver con ninguno de los dos ámbitos tomo más como mi profesión el diseño que es algo que me va a acompañar siempre. El chiste que hago siempre es que tengo una doble vida.

Cuando soy esgrimista soy esgrimista al ciento por ciento y cuando soy diseñador soy diseñador al ciento por ciento. Suelo decir que esas cosas no definen a una persona, al fin y al cabo soy 'Koko' Domínguez.

P: ¿Alterna la fabricación de máscaras con tu entrenamiento?

R: Es más de mantenimiento, o de pretemporada vendría a ser, porque no hay fecha estipulada para las competencias. Es como un entrenamiento integral. En ese sentido no difiere en lo que es mi vida normal, siempre trabajé y entrené.

P: ¿Qué opina de que se hayan pospuesto los Juegos? ¿Ve posible que se disputen sin público?

R: Sería una lástima para el público. Me parece que los Juegos Olímpicos en sí son una celebración, sería ideal que se hagan y que se hagan de forma normal porque representaría el festejo de salir de este momento a nivel mundial.

Me resulta difícil pensarlos sin público, no porque no se pueda, sino porque si no es posible que haya público no es probable que se pueda juntar a 10.000 atletas en la Villa Olímpica. Es como hacer futurología de algo que no sabemos mucho. Ir tan lejos quizás es apresurado.

P: ¿Qué representa la esgrima para usted?

R: La esgrima es un deporte muy desafiante. Si te gusta la complejidad, aprender todo el tiempo y los desafíos es muy cambiante y muy del día a día. No es que aprendés un día y ya está. Es un deporte que tiene millones de facetas técnicas y físicas que hace que sea muy complejo y creo que eso es muy entretenido. EFE