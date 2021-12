Kondogbia o Herrera, Lodi o Hermoso

Majadahonda (Madrid), 2 dic (EFE).- A dos días del partido del sábado contra el Mallorca en el estadio Wanda Metropolitano, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, contó este jueves con Geoffrey Kondogbia y Renan Lodi en el probable once titular en el centro del campo y el lateral izquierdo, respectivamente; las dos plazas donde se centran las dudas aún de la alineación entre ambos y Héctor Herrera, en el caso del primero, y Mario Hermoso, en el del segundo, tal y como probó martes y miércoles.

Kondogbia o Herrera en el centro del campo y Lodi o Mario Hermoso en la banda izquierda son las incógnitas aún del equipo que propondrá este sábado el técnico argentino, que ya tiene aparentemente definidas el resto de posiciones, porque insistió con los mismos nueve hombres en las otras demarcaciones con los que ya había ensayado en los dos entrenamientos anteriores del equipo.

Matheus Cunha y Antoine Griezmann repitieron en el ataque. Ahí descansará de inicio Luis Suárez, con la proximidad del decisivo choque en la Liga de Campeones del próximo martes contra el Oporto en el estadio do Dragao. Y aún no tendrá sitio como titular Joao Félix, que aguardará en el banquillo después de tres encuentros de baja por un golpe muscular. No jugó contra Osasuna, Milan y Cádiz.

En el medio campo, aún sin Yannick Carrasco -por tercer día seguido tuvo trabajo alternativo-, ya dispone Simeone de Lemar, reintegrado a la dinámica de entrenamientos con el grupo, aunque formó en el equipo suplente, con lo que se presupone que también rotará ante el Mallorca mirando al Oporto.

La duda es Kondogbia o Herrera. Las otras tres plazas serán para Ángel Correa, por el lado derecho; Rodrigo de Paul, por el izquierdo; y Koke Resurrección, por el medio junto al francés o al mexicano.

Y en defensa, sin José María Giménez, con una contractura y probable baja ante el Mallorca, ni Kieran Trippier, quien ya se entrena con el grupo pero aún no estará listo ante el conjunto balear por el esguince de grado III de la clavícula izquierda, el lateral derecho volverá a ser para Marcos Llorente y Stefan Savic se mantendrá en el centro de la zaga, al que volverá Felipe Monteiro. La portería será para Jan Oblak. EFE

id/lm