Kondogbia se estrena con el Atlético en la goleada al Cádiz (4-0)

Madrid, 7 nov (EFE).- El centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, fichado por el Atlético de Madrid al Valencia este martes para sustituir al ghanés Thomas Partey, se estrenó como futbolista rojiblanco disputando los últimos 20 minutos de la goleada al Cádiz (4-0) con la que su equipo se pone líder de LaLiga Santnader.

El centrocampista galo e internacional con la República Centroafricana ingresó al terreno de juego en el minuto 71 en lugar del capitán Jorge 'Koke' Resurrección, y se mostró muy satisfecho tras el encuentro.

'Muy bien, fue una noche increíble, hemos empezado ganando rápido y luego fue todo bien para el equipo y fue mi debut también, creo que es una buena cosa para el equipo y para mí', señaló en declaraciones ofrecidas por el Atlético.

Kondogbia demostró su intensidad e incluso intentó aportar en el ataque con un pase en profundidad para el portugués Joao Félix, pero el luso estaba en fuera de juego. Recibió una tarjeta amarilla, la única del Atlético en el partido, en el minuto 85 por una falta sobre el jugador cadista Jorge Pombo.

'Intentaré ser uno más, trabajar para empezar a tomar contacto con los compañeros y saber lo que quieren de mí. Poco a poco me voy adaptando al equipo, me recibieron muy bien, conocía a Yannick (Carrasco) y a Thomas (Lemar) del Mónaco. He encontrado un grupo familiar y eso va a facilitar mi integración', añadió el centrocampista. EFE

1011340